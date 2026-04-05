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    首頁 > 政治

    陳柏惟公開喊沈伯洋「市長好」 稱不排斥去選哪一區

    2026/04/05 14:25 記者黃旭磊／台中報導
    前立委陳柏惟（中）宣布加入民進黨，圖為去年大罷免前夕，在北屯住家剃光頭情景。（資料照，截自「陳總理髮院」直播）

    前立委陳柏惟（中）宣布加入民進黨，圖為去年大罷免前夕，在北屯住家剃光頭情景。（資料照，截自「陳總理髮院」直播）

    前基進黨台中市立委陳柏惟4日下午在臉書，以「阿公，我決定要入陣了」，宣布要加入民進黨，陳柏惟下午接受本報訪問，稱在清明掃墓前就以網路申請入民進黨，包括台中市黨部等黨務機關尚未核可，至於在臉書直播大喊好友沈伯洋「市長好」，陳柏惟說，是私下這樣叫的，沒獲內線消息說沈被民進黨認可參選台北市長。

    陳柏惟強調，入黨申請尚未獲民進黨核可，記者追問「要留在戶籍地台中北屯選舉嗎？」陳柏惟回應稱沒這個打算，如果幸運獲准入黨，黨部派去哪裡都不排斥。

    陳柏惟曾曾任三立新聞台政論節目「3Q新台灣」主持人，被粉絲稱為「3Q哥」，曾代表台灣基進擊敗藍委顏寬恒，當選過台中市立委，於2021年10月遭罷免解職，陳柏惟於2022年6月退出台灣基進，兩年後，4月4日表態申請加入民進黨。

    陳柏惟說，他在直播中call out給沈伯洋，直接喊對方「市長」，是大家都私下這樣叫，他沒內線消息，不知沈伯洋是否獲准參選台北市長。

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