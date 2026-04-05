國民黨內部還沒決定彰縣長人選 魏平政：若謝衣鳯沒辦法選我來選

律師、前國民黨考紀會主委魏平政受訪指出，若謝衣鳯因為家裡的關係沒辦法選，他願意承擔責任參選。（記者張聰秋翻攝）

國民黨主席鄭麗文將於4月7日到12日率團訪問中國，3位副主席也將隨行，包含日前來彰化與地方大老密會協調彰化縣長提名人選的李乾龍也在內，目前彰化多位藍營的地方大老已點名徵召律師、前國民黨考紀會主委魏平政，政壇揣測就是魏平政了，也預料國民黨中央可能在參訪團回國後，對外公布提名人選。對此，魏平政表示，國民黨內部還沒決定，黨中央最後決定為何，他還沒有接到任何訊息。

魏平政強調，確實有大老肯定他的能力、形象及操守都不錯，因此願意向黨中央推薦，且地方人士也支持他。他看報章媒體還有國民黨中央訊息，謝衣鳯應該不會參選，所以他才表態爭取這個職位，選舉要得到大多數人的支持，當然也希望謝家支持。

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魏平政受訪指出，一開始是彰化律師公會幹部建議他要不要出來選縣長，也有地方人士覺得他適合而向黨中央建議，雖然他覺得立委謝衣鳯是很優秀又適合的人選，由謝來選比較好，可是謝衣鳯因為家裡的關係而沒有辦法選，如果是這樣的話，他願意選。

魏平政表示，因為有地方人士向黨中央推薦他，黨中央思考彰化縣在年底縣長選戰這一局，要提高勝算就要由專業人士參選，所以坊間才會傳出他要選縣長，目前黨中央尚未做出最後決定。

出身彰化縣社頭鄉「絲襪世家」第三代的魏平政，5個兄弟姐妹（3男2女），他排行老么，家族經營MIT、台灣知名絲襪品牌「琨蒂絲」，媽媽魏陳春惠，1998到2006年做過兩任的社頭鄉長，卸任前魏平政曾參選社頭鄉長希望接棒但失利，魏平政在家族事業中曾被指派到台北進行外銷與銷售業務，隨後他轉往法律與政治領域，曾任國民黨考紀會主委，縱橫政商界。

謝衣鳯表明她難以接受黨中央跳過初選直接啟動徵召，讓民調最高者代表參選才是基層最大的共識。（記者張聰秋翻攝）

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