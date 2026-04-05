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    首頁 > 政治

    清明追思李登輝、史明 蔡英文：傳承民主 讓台灣走得更穩、更遠

    2026/04/05 14:09 記者陳昀／台北報導
    前總統蔡英文透過臉書表示，她日前已分別前往五指山及八里，向李登輝前總統與史明歐吉桑致意。（圖取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文透過臉書表示，她日前已分別前往五指山及八里，向李登輝前總統與史明歐吉桑致意。（圖取自蔡英文臉書）

    今天是清明節，前總統蔡英文透過臉書表示，她日前已分別前往五指山及八里，向李登輝前總統與史明歐吉桑致意。她強調，因為有前輩們的堅持，台灣才有今天的民主自由，我們要做的事情，就是把這份信念繼續傳下去，讓台灣在世界上，走得更穩、更遠。

    蔡英文表示，前幾天，她到五指山向李登輝前總統致意，也到八里去看看史明歐吉桑，每一年去看兩位前輩，她的心情都很不一樣，但有些事情，始終沒有改變。

    蔡英文說，李前總統墓園裡的紀念碑文上有她的名字，那不只是一段文字，而是一份責任、一份提醒，也因此，她每一年都一定會來。史明歐吉桑則像家人一樣，每一年來這裡，也像是一種團圓，不僅緬懷他，也能見到許多受到史明歐吉桑啟發的好朋友、年輕人。

    蔡英文指出，李前總統帶領台灣走過民主轉型最關鍵的時刻，讓我們能夠用選票決定未來，史明歐吉桑用一生堅持自己的信念，關心台灣的未來，即使在生命的最後階段，仍然不斷提醒我們，要守住這塊土地的價值。

    蔡英文表示，前輩們走過的路並不容易，但正因為有他們的堅持，台灣才有今天的民主與自由。我們要做的事情，就是把這份信念繼續傳下去，讓台灣在世界上，走得更穩、更遠。

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