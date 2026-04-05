中共邀前KMT主席林政則共祭黃帝 陸委會：清明節染政治色彩

前國民黨代理主席林政則今日出席中共統戰活動「2026清明公祭軒轅黃帝典禮」。（翻攝直播）

國民黨主席鄭麗文訪中前夕，中國統戰部、陝西省人民代表今日在陝西舉辦「2026清明公祭軒轅黃帝典禮」，中共邀請前國民黨代理主席林政則出席並獻花籃。中共官員以祭文向黃帝稟告，「汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」；陸委會批評，中共以清明公祭黃帝做為重要統戰活動，把清明節染上政治色彩。

陸委會表示，清明節祭祖的習俗源遠流長，與黃帝神話毫無關聯。中共自2004年以後開始在清明公祭黃帝做為重要統戰活動，把清明節染上政治色彩，台灣除少數政治人物會去參加外，對一般民眾吸引力微乎其微。

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中國官方主辦的「2026清明公祭軒轅黃帝典禮」，5日由中國人大副委員長洛桑江村、全國政協副主席楊震、中共陝西省委書記趙一德、海協會會長張志軍等中共官員敬獻花籃。

中國官媒《央視》以特別節目方式現場直播，宣傳敲響34響鐘聲，代表中國34省、香港及澳門特別行政區、台灣地區，共同紀念人文初祖軒轅黃帝，並介紹黃帝陵境內的思源陵，象徵兩岸「同根同源」。

陝西省長趙剛宣讀祭文聲稱，「港澳與國運共融，錦繡之花美綻長如。峽浪滔滔，汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」。

在陝西衛視直播還特別安排「台灣主持人」丁蓓蓓參與轉播。丁蓓蓓曾任職台灣某電視台，她在直播中指出，「這份不分兩岸大家共同溯源的初心基本上是一樣的，因為這是我們兩岸共同珍視的文化記憶」。

另據中媒報導，中共舉辦的「文脈永續與復興之路」座談會，4日在陝西省黃陵縣中華始祖堂召開，陝西省副省長徐明非、海協會會長張志軍和林政則出席；張志軍宣稱，海峽兩岸同享黃帝文化、共信人文共祖，可以藉尋根活動為契機，推進「祖國和平統一」進程

林政則致詞時說，海峽兩岸同享黃帝文化、共信人文共祖，黃帝文化作為中華民族共同精神和物質家園內涵，能為民族復興提供文化自信和精神動力，並稱「我們心連心，手牽手，共同和平交流，讓世代炎黃子孫長得安居樂業，共享太平歲月」。

陝西省長趙剛今日聲稱，「峽浪滔滔，汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」。（翻攝直播）

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