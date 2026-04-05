陳柏惟加入民進黨 卓冠廷：做兄弟的一定給他最大支持

前立委陳柏惟昨宣布已正式申請加入民進黨，陳柏惟好友、民進黨新北市議員卓冠廷今說，陳柏惟是超級戰將，加入民進黨當然是一大助益。（記者黃政嘉攝）

前立委陳柏惟昨天宣布已正式申請加入民進黨，適逢台中市北區議員登記參選人吳文豪因故退選，引發外界聯想。陳柏惟好友、民進黨新北市議員卓冠廷今透露，幾個月前就有聽說此事，陳柏惟是這世代不可或缺的超級戰將，加入民進黨當然是一大助益，民進黨雖有公職就職日前2年入黨條款，但未來徵召或選戰布局都值得關注，「做兄弟的一定會給他最大支持」。

卓冠廷表示，昨天聽到好戰友、台灣隊的好夥伴陳柏惟申請加入民進黨的訊息，心裡當然非常雀躍，其實早在幾個月前，他就聽說這個可能性，但陳當時表示，必須跟阿公報告完才對外說明，身為陳柏惟的好朋友，尊重其決定跟期程安排。

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他說，陳柏惟加入民進黨，於公於私都是好事，於私的角度，大家知道這麼多年來，他跟陳柏惟是非常好的朋友 也是台灣隊的好戰友，一起並肩作戰；於公的部分，陳柏惟是這個世代不可或缺的超級戰將，能夠加入民進黨，對民進黨當然是一大助益，對陳柏惟個人而言，在各種議題、攻防、政治理念的施展，大家也更有相互合作的基礎，當然是好事。

卓冠廷表示，很多朋友關心陳柏惟的政治未來，因為民進黨有2年條款，必須在公職的就職日的前2年入黨，以今年12月25日就任的議員或市長為例，他必須在2024年12月24日以前入黨，所以基本上陳柏惟絕對不是為了2026年這場選舉，也可能有其他的想法，「我覺得無論他在哪個位置上，都會發揮最大的戰力」。

卓冠廷認為，如果是徵召或是考量2028年的布局，甚至是2026年立委空缺或補選的可能性，「我覺得都是值得關注的」，無論陳柏惟選擇哪個戰場，「我們做兄弟的、好朋友的、台灣隊的、議員的，一定會給他最大的支持」。

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