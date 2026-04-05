藍營抓耙子風波3-3》賴苡任涉罷免案風險未除 黨內反提名聲音多

國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任涉幽靈罷免連署案，目前由台北地院審理中。（資料照）

國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任涉幽靈罷免連署案，目前由台北地院審理中，黨內對其參選正浮現高度疑慮。據了解，已有中常委質疑提名正當性，直指在法律風險尚未排除前貿然提名，恐對選情造成結構性衝擊。

中常委提出質疑，依《選舉罷免法》第26條第9款規定，候選人若於選前經判決有罪確定，且須入監服刑，即不得登記參選；即便獲判緩刑，同樣也不具參選資格。他舉例，本屆立委選舉曾提名台南市前議員王家貞，最終她因司法因素未能完成登記。

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中常委指出，即便賴苡任在選後被定罪服刑，若無易科罰金或緩刑，依地方制度法第79條規定仍將面臨解職結果；也就是說無論判決時點落於選前或選後，只要涉及有罪確定並入監，均可能直接衝擊議席存續，形同將政黨席次暴露於高度不確定風險中。

黨內人士表示，賴苡任在罷免案中是台北市黨部被起訴5人中唯一不認罪者，且目前仍受境管限制，司法風險相對更高。在此情況下，若仍強行提名，不僅可能因無法登記而「空轉名額」，若在當選後因判刑解職，導致席次流失，對整體選舉布局與政黨形象均構成實質衝擊、影響甚大。

國民黨台北市黨部戴錫欽表示，賴苡任考紀案目前尚未確定，在賴苡任考紀會確定前，不能因為他有案在身就剝奪他參與選舉的權利，但無論是任何人，即便被提名，考紀案確定被停權或是被判有罪，同樣有可能撤銷提名，市黨部會依照黨內規則做出最適切的處理。

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