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    藍營抓耙子風波3-2》賴苡任黑歷史曝光！ 文傳會表現差 還曾惹怒傅崐萁

    2026/04/05 13:57 記者楊心慧／台北專題報導
    國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

    國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

    國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任傳出過去在文傳會上班時，出勤及辦公效率都差，令長官、同事頭痛，曾在國民黨立法院黨團總召傅崐萁辦公室工作，卻常打著傅崐萁的名號在外，還私接節目，傅氣到要他別說曾在他辦公室工作過。據悉，賴苡任在罷免案遭起訴後，傅崐萁與黨內的人澄清，強調賴並非其人馬，雙方早已無聯絡。

    賴苡任回應，私接節目等事情都有與長官報告過。至於傅氣到要他別說曾在他辦公室工作過、不滿他的所做所為，賴苡任表示皆沒有這些事。針對文傳會任職期間出勤狀況與工作效率的部分，賴苡任強調，出缺勤紀錄都查得到。

    據黨內人士透露，賴過去在國民黨文傳會任職期間，出勤狀況與工作效率均不理想，常讓主管與同事感到頭痛，內部評價並不高，甚至國民黨前主席朱立倫也對他頗有微詞。除工作表現備受質疑外，賴苡任過去亦曾在立法院國民黨團總召傅崐萁辦公室任職，但任內行事作風同樣引發爭議。

    據悉，賴苡任在傅崐萁辦公室工作期間，常打著傅崐萁名號在外惹事，甚至還私接節目，引發不滿。傅崐萁對此相當不悅，曾告誡他幾次，後來賴離開時，也要求別對外提及曾在其辦公室工作。

    另外，賴苡任在罷免案對台北市黨部影響很深，在賴苡任因罷免案遭起訴後，傅崐萁曾向人表示，賴苡任並非其人馬，僅是過去曾在辦公室任職，且雙方已無聯絡，盼外界別誤會；種種事跡顯示傅崐萁不認同賴的所作所為。

    國民黨不少人不滿，賴苡任在罷免民進黨立委吳思瑤團體地動刪瑤」召集人期間，除多次用不實言論詆毀國民黨，認為嚴重損害黨利益與聲譽，因此士林區義信里長許立丕才會具名檢舉，建請考紀會開除黨籍。

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