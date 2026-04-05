藍營抓耙子風波3-1》賴苡任民調協調會開火 嗆掀底牌、將對抗懲處

國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任涉幽靈罷免連署案，相當不滿被黨內同僚多次批評是出賣同志的「抓耙子」。（資料照）

國民黨北市議員北投、士林擬參選人賴苡任涉幽靈罷免連署案，被黨內同僚多次批評是出賣同志的「抓耙子」。據悉，賴苡任在2日國民黨的初選民調協調會警告眾人，除了強調再有人說他是「抓耙子」，他就會公布起訴書及所有人的訊問筆錄外，更揚言就算考紀會對他懲處、將他停權，他也會提起申訴。

賴苡任回應，國民黨的初選民調協調會確實有說若被停權就會提起申訴，若做出處分停職3個月，他就會循黨內程序進行申訴，也就是向中央黨部申訴，屆時申訴期間原決議或原處分效力未定，他仍可以行使黨權。

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賴苡任3日在臉書PO文直指，最近已有人把刀架在他脖子上，他必須反擊，只要黨內再有人說他「出賣同志」、「抓耙子」，他將會公佈「所有人」在調查局及北檢的訊問筆錄。他更強調，公布所有筆錄，社會將自有公斷，什麼人說了什麼話，誰背叛了誰，誰又出賣了誰，屆時會一目了然。

據了解，國民黨的初選民調協調會上賴苡任對現場眾人講與臉書上同樣的話語，強調對於「抓耙子」的批評忍無可忍，揚言再講就公布起訴書及訊問筆錄，並稱就算考紀會對他懲處、將他停權，他也會提起申訴，將誓死捍衛自己。

國民黨台北市黨部紀律委員會日前議處賴苡任黨紀案，建議黨中央「停權三個月」。據悉，黨中央也定調此事交由台北市黨部紀律委員會處理就好，市黨部紀律委員會也已決議停權3個月，目前只待中央考紀會核備確定。

根據起訴書內容，賴苡任未認罪，並多次表示由台北市黨部負責，包含送件日期也是告黃呂錦茹決定，還扯到台北市議員張斯綱，令張也一度變成被告。

就連檢方在台北地院開庭時，都拿出賴的證詞質疑黃呂錦茹不知情的說法，指黃呂錦茹曾和賴苡任說「提議人名冊會由台北市黨部負責」，導致黃呂錦茹、姚富文與國民黨台北市黨部書記長初文卿等三人遭收押禁見，後續三人雖交保，但被裁定科技監控及限制出境。

黃呂錦茹日前請求解除科技監控，但台北地院合議庭上個月以供述避重就輕，與共犯互相推諉，犯偽造文書、個資法犯罪嫌疑重大，裁定4月1日起延長限制出境8月，仍須配戴電子手環，就與賴苡任大有關係。

知情人士表示，賴所採取策略就是「以拖待變」，以請假、拖延等拉長審理時間，使開庭不斷延後，將司法案件當作是政治資本，藉此操作司法迫害，案件的所有被告都被害的很慘，假使賴苡任公布起訴書，更能認證「抓耙子」。對此，賴苡任說明，法官本就是說7月或8月開庭，律師請假並不影響開庭時間。

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