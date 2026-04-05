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    首頁 > 政治

    沈伯洋遭質疑不適合選北市 王義川反擊：嗆阿共還要拿藍白票？

    2026/04/05 14:06 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    年底九合一選舉將至，民進黨台北市長人選傳出可能由不分區立委沈伯洋出線，引發社群熱議。針對外界質疑沈伯洋難獲中間選民青睞，同黨立委王義川發文力挺，強調要選國家首都市長立場必須明確，並嗆聲：「要拿藍白票就徵召和民眾黨最好的那位啦！」

    王義川在Threads發文表示，沒人有主動意願要參選的選區，每個被點名但表達沒意願的，都有無法參選的主客觀因素，這也不足為外人道。無論為了城市、為了政黨被說服了的勇者，願意上場戰鬥都值得尊敬。

    王義川直言，此時支持者應該給予各種形式的支持，不要在那邊「很難選」、「選不上」、「講話太偏激」、「網路仇恨值太高」、「不夠貼近民意」，說真的，這種局你厲害你來啦！

    他接著說，要跟中國戰鬥的時候，就叫沈伯洋挺身而出，要選台灣國家首都市長的時候就說無法拿到藍白的票，「那不是廢話嗎？嗆阿共還要拿藍白的票歐，為什麼要討論誰能拿到藍白的票呢？藍白只會投蔣萬安啦！要拿藍白票就徵召和民眾黨最好的那位啦！」

    王義川強調，要選台灣國家首都台北市長的人，國家立場不用明確嗎？沈伯洋的主張夠明確吧！等民進黨縣市長提名完畢，所有正台派的兄弟姐妹，站隊民主潮流一起戰鬥，用各種形式支持挺台灣第一品牌民主進步黨！

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