宜蘭藍白合競爭態勢升溫？ 陳琬惠邀吳宗憲同台「宣講」

陳琬惠（如圖）今天發文邀請吳宗憲，針對「未來蘭陽擘劃」展開宣講。（資料照）

首次上稿13:34

更新時間15:46（新增林國漳回應）

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天（5日）在臉書粉專發文，邀國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對「未來蘭陽擘劃」展開宣講，讓宜蘭人看見藍白整合縣長人選的理念和對宜蘭發展用心。吳宗憲回應，將詢問細節再對外說明，朝向共同合作方向努力。

請繼續往下閱讀...

今年底縣市長選舉，國民黨與民眾黨定調，宜蘭、新北、嘉義市採藍白合共推人選，嘉義市昨天完成藍白合民調後，陳琬惠今天公開邀請吳宗憲宣講，外界解讀2人競爭態勢升溫。

陳琬惠受訪時指出，她希望跟吳宗憲同台，針對宜蘭發展願景及競選政見，以宣講方式讓更多選民了解各自參選理念，透過良性競爭共推最強人選。國民黨、民眾黨3月18日敲定宜蘭等3縣市藍白合用全民調產生，預計4月份決定名單。

吳宗憲表示，樂見各參選人宣講政策，供民眾進一步了解，國、眾兩黨目前整合沒問題，吳宗憲、陳琬惠也是最好的戰友關係，他尚未得到陳琬惠邀約，也不清楚宣講細節，將向對方詢問後再對外說明，朝向共同合作方向努力。

林國漳競選辦公室說，對於關心宜蘭發展的討論均予以尊重，但期盼藍白陣營將眼光聚焦於迫切的民生安全問題，譬如說，汛期將至，治水防災預算因總預算卡關而停擺，讓地方深感憂慮，藍白陣營與其忙於討論選舉合作及民調，不如優先推動總預算付委，以免影響宜蘭的基層建設與治水工程。

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨去年10月率先徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨今年2月下旬由吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德以內參民調拚勝負，最終吳宗憲勝出。

吳宗憲表示，宜蘭縣長選舉朝向共同合作方向努力。（資料照）

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨去年10月率先徵召律師林國漳參選。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法