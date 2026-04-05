警告鄭麗文！ 王定宇：附和習近平「反台獨」 形同反對中華民國

民進黨立委王定宇（資料照）

國民黨主席鄭麗文將於7日起應中共領導人習近平邀請赴中拜訪，前國民黨副主席連勝文昨晚發文回憶20年前父親連戰的和平之旅，呼籲鄭麗文應審慎思考。民進黨立委王定宇今警告，若鄭麗文附和中共的「反台獨」論述，亦即反對中華民國、台灣及維持現狀等主張，反對台灣擁有任何主權，此舉更將否決了國民黨在民主台灣存在的必要性。

王定宇分析，連勝文提醒鄭麗文面對中共領導人要謹言慎行有三大意義，一、擔心過於諂媚中共會影響國民黨選舉；二，考量台灣長年以來從國民黨執政時期就建立的法治，民間團體不能跟中國黨政軍簽訂任何協議，有法律顧忌；三，也可能只是要提醒鄭麗文，連胡會的連戰才是最早見到中國最高領導人的台灣政治人物。

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王定宇表示，作為台灣人民要提醒鄭麗文，跟習近平見面，至少要把台灣2300萬人的國家利益放在心裡，這片土地叫無論稱呼其為台灣、中華民國或中華民國台灣，是我們的國家、是擁有主權的；縱使不敢在習近平面前伸張台灣的主權和事實存在，但也不要做出虛無主權、喪權辱國的事情。

「中國解放軍幾十年來天天威脅台灣，台灣的國軍弟兄姐妹們，辛苦的捍衛著家園！」王定宇重申，當國民黨還在領有台灣納稅人供養的錢時，去見中國的領導人，縱使不敢直言要求習近平停止對台灣的武力威脅、國際封鎖，也不要卑躬屈膝地正當化中國對台灣的武力威脅。

王定宇認為，鄭麗文赴中後，一定會講到一中、九二共識，而前總統馬英九的「九二共識」謊言也被台灣用選票淘汰了，但這個版本好歹還有「各表」其中還有中華民國；反觀，鄭麗文卻只剩「一中」，那個中只剩下中華人民共和國。

此外，王定宇批評，鄭麗文也一定會附和中國的「反台獨」，而中共對台獨的官方定義包含主張中華民國、台灣、維持現狀等；若鄭麗文去附和中共所稱的反台獨，亦即反對中華民國、台灣及維持現狀，反對台灣這個國家擁有任何主權。

他強調，中國只留下一條路，就是無條件地接受中共的統治，其他的主權的主張都叫台獨。一個在台灣靠選舉的政黨，連人民的選擇權、國家的主權都附和中國、反對掉了，此舉將否決了國民黨在民主台灣存在的必要性。

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