管碧玲籲國際支持台灣參與國際組織

管碧玲在外媒交流會表示，將攜手理念相近國家，共同守護區域安全與全球海洋秩序。（海委會提供）

海洋委員會主委管碧玲在首次外媒交流會上向國際媒體表示，台灣位處應對海洋治理挑戰的第一線，除長期為區域和平穩定做出貢獻外，更將透過緊密的國際交流與經驗分享，推進「印太和平鎖鏈」的形成。她說，海委會提升平戰轉換嚇阻威脅能力，呼籲國際社會與台灣合作，採取具體行動嚇阻任何意圖破壞現狀的行為。

管碧玲指出，面對日益複雜的跨境海洋挑戰，海洋治理應建立在開放、透明與包容的原則上，唯有讓所有有能力貢獻的夥伴參與，才能有效因應區域與全球海洋事務。她呼籲各國以更具彈性與創造性的方式，支持台灣參與國際組織與多邊合作機制。

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管碧玲也說明，政府正積極健全海洋科研與人力基礎建設，「不會讓他國在台海與太平洋的認識上超越台灣」，包括成立國家海洋科技營運中心，並規劃建置1艘4000噸級及2艘科研船，合計3艘投入海洋科學調查，強化自主科研能量。未來將持續深化與理念相近國家的合作，推進「印太和平鎖鏈」的形成。

管碧玲指出，海委會當前聚焦四大治理策略，包括強化海域感知與早期預警能力、深化國際合作與聯合行動機制、維護航道安全與提升風險應處能力，以及提升平戰轉換嚇阻威脅能力，建構全面海域安全韌性與應變效能。 她呼籲國際社會與台灣攜手合作，共同維繫台灣海峽的自由與開放，採取具體行動嚇阻任何意圖破壞現狀的行為。

管碧玲強調，台灣正全力朝向海洋國家穩健邁進，未來也將持續透過國際合作與能力建構，強化海洋治理韌性，攜手理念相近國家，共同守護區域安全與全球海洋秩序。

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