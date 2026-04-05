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    首頁 > 政治

    民進黨派沈伯洋選台北市長？藍營酸：唯一支持「綠營一時之選」

    2026/04/05 12:41 記者林欣漢／台北報導
    民進黨內點名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

    民進黨內點名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

    年底九合一選舉，對於民進黨可能推舉不分區立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉，前國民黨發言人楊智伃表示，她始終「唯一支持沈伯洋」披上綠營戰袍，相信台北市長蔣萬安現在看到「可能徵召沈伯洋」的消息「一定嚴陣以待」；國民黨中評委、桃園市議員凌濤也說，「北伯洋、桃義川」，絕對是綠營2026一時之選。

    楊智伃指出，從去年11月開始，她就已經呼籲綠營一定要徵召沈伯洋。畢竟從綠營角度來看，這局必輸局，那就更要打「非典型選戰」鞏固基本盤、製造亂流，最好的狀況就是至少能守下台北市議員席次，戰略上才是最佳解方。

    楊智伃表示，沈伯洋的外型、談話風格，獨樹一格，更能與蔣萬安創造差異。加上沈伯洋很會在深夜發文的社群操作能力，只要參選，肯定能掀起不少聲量與討論，絕對不亞於綠委王世堅。

    凌濤也說，他曾率先喊出「北伯洋、桃義川」，只不過情勢演進至今，關鍵仍在於「今上」一意孤行；沈伯洋是賴主席提名的男性不分區第一名，屬於嫡系，自然可以破格代表民進黨參選首都；而王義川僅因出身正國會，卻遭「杯酒釋兵權」，不如歸去。

    凌濤認為，王義川應主張願意採取全民調，民進黨桃園基層基本教義派與黨籍議員勢必響應、揭竿起「義」，爭取最後機會。「北伯洋、桃義川，絕對是綠營2026一時之選」。

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