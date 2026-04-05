竹苗大雨卓揆籲立院速審總預算 國民黨團：中央隨時可以合法調度救命錢

新竹縣消防局出動橡皮艇救援受困民眾。 （消防局提供）

受鋒面影響，竹苗地區前晚起連夜降下豪大雨，造成苗栗縣境多處淹水。行政院長卓榮泰昨呼籲立法院儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例等，讓國家妥善應對挑戰。對此，立法院國民黨團今日表示，救災根本不需要等新年度總預算三讀，中央隨時可以合法調度救命錢，且相關的「新興計畫預算」早就已經通過，把救命錢鎖在行政院的金庫裡，看著災民受苦，再雙手一攤帶風向說「立法院不給錢」，這不是預算卡關，這是行政怠惰，更是徹頭徹尾的瀆職。

國民黨團表示，苗栗近日暴雨成災，多處淹水、鄉親財產受損。面對災民的無助，賴清德總統與卓榮泰院長不思盡速救災，竟異口同聲恐嚇全民，聲稱「總預算尚未三讀，勢必影響即時救災」。這種將天災當成政治談判籌碼的行為，國民黨團必須嚴厲譴責。

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國民黨團指出，救災根本不需要等新年度總預算三讀，依據《災害防救法》第57條第2項明文規定，面對災害應變與復原重建，若原編經費不足，政府完全可以啟動「移緩救急」，優先調度其他經費來救災。這項規定直接排除《預算法》第62條與第63條經費流用的限制。中央隨時可以合法調度救命錢。

國民黨團表示，相關的「新興計畫預算」早就已經通過，政府手握充足資源，有錢不用，卻站在淹水的街頭怪罪在野黨依法監督預算，把救命錢鎖在行政院的金庫裡，看著災民受苦，再雙手一攤帶風向說「立法院不給錢」，這不是預算卡關，這是行政怠惰，更是徹頭徹尾的瀆職。

國民黨團強調，國民黨永遠與災民站在一起，全力支持第一線救災，更要求賴政府立刻收起政治算計，依法啟動「移緩救急」撥款。請把錢用在刀口上，別把災民當肉票，更別把救災當成護航總預算的遮羞布。

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