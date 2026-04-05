強調人、裝、訓缺一不可 馬依翔：建軍備戰不應卡「雞生蛋」邏輯陷阱

海軍陸戰隊官兵操作國造「勁蜂一型」攻擊無人機。（本報資料照）

行政院1.25兆國防特別條例草案日前送立法院外交及國防委員會審議，然朝野討論未獲共識，全案逕送黨團協商，進入冷凍期。對此，前空軍副司令張延廷日前批評政府熱衷軍購是「本末倒置」、應重視人才與戰場經營；台灣基進駁斥，人員素質、專業訓練和精良武器對國防戰力缺一不可，莫陷「套套邏輯」自我設限，人民早已厭倦如此杯葛。

空軍備役上校、台灣基進秘書長馬依翔今（5）日表示，面臨少子化與兵源不足的現實壓力，我國更應加速發展高科技的不對稱戰力；他表示，當敵人發展能匿蹤、遠距打擊的五代機，以及偵打一體無人機和精準導引飛彈，「難道還能指望空軍弟兄開著缺乏電子對抗能力的舊世代戰機去攔截？要陸軍弟兄單憑肉眼和傳統望遠鏡去對抗？」

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馬依翔示警，在資訊化、自動化的現代戰場，再優秀的官兵少了精良武器、數位化設備，也只會淪為「高素質的炮灰」；更反問我若不與全球科技最尖端、最先進的美國採購武器，「難道向二流國家買？」，強調對美軍購不只是裝備提升，更是「訓練體系」與「戰略協作」的全面對接，透過精良武器的籌獲，即能加入帶動國軍人才訓練的現代化。

軍購議題淪邏輯系陷阱 以「監督」之名削弱國防

對於前空軍副司令張延廷稱呼籲政府正視軍購交貨延遲、重視人才勝過裝備採購等評論，馬依翔認為這不只阻礙軍購，更是陷入邏輯陷阱的自相矛盾，「一邊喊著要強軍，一邊卻砍斷強軍的利刃」，上述以「程序正義」掩蓋「戰略怠慢」的行徑，實質上是在削弱我國的嚇阻能力。

馬依翔重申，政府應大幅提升國軍待遇，並落實「安全、安心、安家」的三安政策，確實關懷人才；其次，應為官兵採購全世界最先進的裝備及防護，不只自保更保家衛國，而非僅止於過時的「精神勝利法」；同時，他也再次呼籲政界人士停止以國防安全為籌碼進行政黨鬥爭，莫讓國防討論陷入無效的政治口水與思維陷阱。

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