江啟臣參與海龍蛙兵春祭 追憶「料羅灣旁有地藏菩薩」

國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今天趕到靈巖山寺台中念佛堂，參與海龍春季祭典。（記者黃旭磊攝）

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天（5日）趕到靈巖山寺台中念佛堂，參與海龍春季祭典，江啟臣提及國民黨經過4日團結大會後，「有信心贏得年底大選」，隨即提到在金門當海龍蛙兵期間，料羅灣旁地藏菩薩長年受海水倒灌，協助興建海龍烈士有屬於他們的地方歷程。

至於年底台中市長選舉民進黨對手何欣純，今天參社團活動，並未公開露臉。

請繼續往下閱讀...

國民黨3日舉辦「團結啟程、台中會贏」團結大會，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕和立委楊瓊瓔上演「愛的抱抱」；江啟臣表示，大家都非常有信心，一起為台中未來努力，一定會繼續延續盧市長的台中好政績，打造最幸福城市讓台中升級越來越繁榮，非常有信心贏得年底大選。

江啟臣是金門兩棲營53期海龍蛙兵，他表示，料羅灣旁邊有一個非常小的地藏菩薩，那個菩薩長年以來容易受到海水倒灌，靈巖山寺釋衍成法師想把地藏菩薩遷到安全地方，也讓海龍烈士們有屬於他們的地方，有協助處理捐贈會史館及地藏王紀念館。

知情人士說，1987年，一尊地藏王菩薩聖像漂抵金門料羅灣海龍蛙兵訓練場，當時營長感念因緣非凡，就地修建簡祠奉祀，祈願菩薩護佑將士平安，長年來，地藏祠與海龍忠烈祠並峙，輝映出軍魂與佛心交融境界。

台灣靈巖山寺說，因古祠年久失修，與台中佛教如是住弘法協會、航特部、海龍協會共同倡議，於金門料羅營區合法興建 「海龍忠烈地藏紀念館」，計畫將地藏古祠與原溪邊忠烈祠遷移合祀，並增設文史展館典藏海龍英勇事蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法