中共祭拜黃帝稱「統一大勢斷不容獨」 學者：清明統戰

陝西省長趙剛今日宣讀祭文聲稱，「峽浪滔滔，汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」。（翻攝直播）

中國統戰部、陜西省人民政府等共同主辦的清明統戰活動，今（5）日在陝西黃帝陵登場。中共向黃帝稟告「汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」；學者批評，這是利用清明的統戰活動，企圖將清明祭祖跟中國的黃帝連結。

台灣社社長、高雄大學應用經濟系副教授翁銘章今日接受本報訪問表示，這是利用清明的統戰活動，企圖將清明祭祖跟中國黃帝連結，中共本來沒有在祭拜鬼神的，為了迎合台灣的民俗，刻意舉辦這些統戰活動。

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翁銘章批評，黃帝、蚩尤不是真實人物，都是製造出來的神話，為了要統戰台灣，中共邀請前國民黨代理主席等政治人物參加，這是標準的統戰伎倆。而且中共舉辦的媽祖、關公的祭拜活動，也都是為了迎合台灣廟宇的統戰活動。

中國官方主辦的「2026清明公祭軒轅黃帝典禮」，5日由中國人大副委員長洛桑江村、全國政協副主席楊震、中共陝西省委書記趙一德、海協會會長張志軍等中共官員敬獻花籃。

中國官媒《央視》以特別節目方式現場直播，宣傳敲響34響鐘聲，代表中國34省、香港及澳門特別行政區、台灣地區，共同紀念人文初祖軒轅黃帝，並介紹黃帝陵境內的思源陵，象徵兩岸「同根同源」。

今年的儀式包括中國各民族小孩身穿傳統服飾，齊唱毛澤東所寫的《黃帝頌》，澳門特區政府也邀請20名澳門青少年參加公祭軒轅黃帝典禮。

陝西省長趙剛宣讀祭文聲稱，「港澳與國運共融，錦繡之花美綻長如。峽浪滔滔，汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」。

國台辦發言人張晗日前聲稱，軒轅黃帝是中華民族的人文始祖，每年清明時節在黃帝陵舉辦公祭軒轅黃帝典禮，是全體中華兒女尋根溯源、凝心鑄魂的傳統盛事。

另外，據中媒報導，中共舉辦的「文脈永續與復興之路」座談會，4日在陝西省黃陵縣中華始祖堂召開，陝西省副省長徐明非、海協會會長張志軍、前國民黨副主席林政則出席；活動宣稱，海峽兩岸同享黃帝文化、共信人文共祖，可以藉尋根活動為契機，推進「祖國和平統一」進程。

張志軍致詞聲稱，慎終追遠，方知來路。希望以此活動為契機，在文脈相承中凝聚同心，在攜手同行中共話復興，推進「祖國和平統一」進程，讓偉大復興的中國夢早日實現。

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