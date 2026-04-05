民進黨掀國民黨訪中「劣跡史」 喊話國民黨勿當「毀台內應」

民進黨中國部今痛批，翻開國民黨歷任黨主席訪中歷史，充滿「矮化、失格、脫序」的累累前科。（民進黨中國部提供）

國民黨主席鄭麗文即將訪問中國並與中共總書記習近平會面，民進黨中國部今痛批，翻開國民黨歷任黨主席訪中歷史，充滿「矮化、失格、脫序」的累累前科，如今國民黨在立院擋國防預算、對軍購擺爛，請國民黨不要再當「統戰棋子」與「毀台內應」，為一黨之私出賣台灣的主權尊嚴、民主自由與國家安全。

民進黨中國部指出，國民黨過去的對中交流「前科累累、劣跡斑斑」，面對中國官員時，不敢說「中華民國台灣是主權獨立的國家」，也從不敢抗議中國對台灣的軍事威脅，更無法確保台灣的民主、自由與人權，從黨主席以降，只會一味屈從中共主張、發表自我矮化與配合統戰的言論，不惜淪為中共手中的「統戰棋子」，完全辜負台灣社會的信任與期待。

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民進黨中國部更列出國民黨過去的「黨主席訪中歷史」，痛批充滿矮化、失格與脫序。2005年連戰幫中共「反分裂法」背書、在北京大學演講貶低台灣民主、更鼓吹要跟中國簽訂「和平協議」；2012年吳伯雄代表馬英九訪中：聲稱兩岸不是「國與國」關係，而是「一國兩區」，引發國內強烈反彈、挨批嚴重違背主流民意；2015年朱立倫向習近平輸誠「在九二共識基礎上」盼能「加入亞投行」，習回應必須「不違背一中原則」，遭批自我閹割主權。

民進黨中國部續指，2023年馬英九聲稱中國防疫「是對整個人類的貢獻」、廣島與長崎原爆是「日本人的報應」等，更引中華人民共和國憲法稱「台灣是中國不可分割的一部份」；2025年前主席洪秀柱甚至登上天安門觀看中共閱兵、聽習近平講話，還竟稱讚解放軍「優秀」、「是自己人」。

民進黨中國部指出，這次鄭麗文訪中與「習鄭會」，不僅由對岸全面主導，更是在鄭麗文「多次表達意願」下，才由國台辦率先宣布，令人高度質疑，中共是要藉此來對國民黨下指導棋，繼續阻擋台灣軍購、掏空國防、分化台美關係。

民進黨中國部強調，中國對台灣的國安威脅日益升高，今年的軍費更高達8.77兆元新台幣，不僅連續11年持續成長，更是台灣的11倍之多。攸關台灣國防安全、受到美方高度肯定、超過6成民意支持的「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被藍白立委在國會阻擋超過121天；甚至中央政府總預算更已被藍白延宕審查超過216天。

民進黨中國部質疑，國民黨刻意在軍購與預算議題上的「擺爛」，更阻擋台美貿易協議，就是為了要向中國輸誠、換取「習鄭會」門票，更配合中共「削弱台灣國防力量」的圖謀，請國民黨不要再配合當「統戰棋子」與「毀台內應」，更不該為一黨、一己之私，出賣台灣的主權尊嚴、民主自由與國家安全。

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