鄭麗文訪中時機敏感 法新社：北京恐藉此干擾美國對台軍售

國民黨主席鄭麗文預計週二訪問中國；法新社分析指出，習近平可能藉此干擾 1.25兆元的對美軍購案，專家指出北京已將鄭定性為「促統力量」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文週二將訪問中國。外媒分析指出，此行可能被北京用來擴大對台影響力，並進一步影響台灣對美軍購案的討論。

根據法新社報導，鄭麗文預計將在週二啟程，成為10年來首位訪問中國的國民黨現任主席。儘管鄭麗文表示此行是為了推動兩岸「和平與穩定」，但陸委會發言人梁文傑指出，北京的意圖包括切斷台灣的對美軍事採購與國際合作，並質疑此行實質上是北京的「召見」。

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報導引述國立政治大學國際關係研究中心研究員曾偉峯分析指出，習近平發出邀請的行為，顯示北京已將鄭麗文識別為「支持統一力量」的一分子。報導中提到，北京方面認為有必要藉此加強鄭麗文在黨內的地位，並可能藉此干擾台灣持續推動的對美軍購案。

目前台灣國防預算正面臨關鍵審議，政府提出的1.25兆元計畫在國民黨內部引發分歧。報導提到，鄭麗文支持將預算限制在3800億元左右，而黨內溫和派資深人士則傾向支持更高的預算比例。前國民黨顧問曾柏文告訴法新社，北京可能視習近平的背書為一種救援，旨在協助鄭處理黨內的權力危機。

華府智庫：北京意圖削弱美台合作正當性

華府重量級智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員宋文笛指出，友好的「習鄭會」可能有助於北京在5月習近平與川普會晤前，削弱美台國防合作的正當性。淡江大學助理教授陳奕帆則認為，鄭麗文未來必須付出更多努力，才能向華府保證其同樣是美國的合作夥伴。報導提到，陸委會對此強調，北京的最終目標是將兩岸議題視為中國內政並排除國際干預。

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