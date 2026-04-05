鄭習會搭中國航班 范雲：從登機就被卡進「一中枷鎖」

民進黨立委范雲（資料照）

中共領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文7日至12日訪問中國。民進黨立委范雲今直言，從登機開始，鄭麗文就被卡進「一中枷鎖」，飛機是中國籍航空、採訪記者資歷與尺度已由國台辦決定、行程由中共決定等，痛批國防條例豈只是國民黨的投名狀？

范雲指出，台北市長蔣萬安去年底參加上海論壇是去程搭立榮，回程搭華航，她看新聞發現，國民黨主席鄭麗文訪中，居然連飛機都是中國籍航空公司。看來，鄭麗文此行，將從登機離台那一刻，就被鎖進一中枷鎖，從頭到尾，都由對岸主控。

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范雲續指，鄭麗文訪中搭乘中國籍航空，採訪記者要直接跟中共國務院國台辦申請，必須先是駐京記者，也就是說其資歷與尺度已由國台辦決定；行程江蘇、上海、北京當然也是中國決定；鄭麗文對是否會見到習近平說「一切客隨主便」，也就是中間若說了習主席不愛聽的，就見不到習。

「既然來回都搭中國籍航空，國民黨形同在4月7日與12號之間，主席在對方手中。」范雲質疑，這樣國民黨當然不敢在期間協商國防條例了。許多人說，國防條例是鄭主席欲見習的「投名狀」，她認為不只是期程和數額可能被要求。

范雲直言，若立法院國民黨團沒有延期到15、16日，而在鄭主席搭中國國機回來之前協商數額，哪個立委「說錯話」，也許鄭主席將不是見不了習主席，還有可能回不了台灣，國防條例豈只是國民黨的投名狀？

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