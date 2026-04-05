鄭習會隨團規模大縮水 工商團體興趣缺缺

中共總書記習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）清明連假後將會面。（路透、資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」即將登場，過去國民黨主席與習近平會面的行程，包括國民黨籍立委、工商團體，甚至採訪媒體，都會從台北一起搭機出發，一行人浩浩蕩蕩隨團赴中，但國民黨證實此次沒有立委同行；媒體只限常駐北京的少數台灣媒體才能派員報名採訪，至於工商團體隨團名單，至今也未公布；工商協進會理事長吳東亮日前受訪就坦言，「至少工商協進會沒有代表隨團」。

兩岸官員透露，北京管控言論，無法得知「鄭習會」私下談了什麼，是否觸及台灣對美軍購議題？其實工商企業界也興趣缺缺，很多人對此行都有所保留，國民黨可能四處打電話邀約，但三大工商團體未確定隨團，「很多工商界也怕被鄭麗文點名」。至於藍委未隨團，其實很多人也鬆了一口氣，因為他們有選區壓力，「也怕得要死」。

請繼續往下閱讀...

據媒體報導，本次隨行的人包含國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭、李乾龍外，文傳會主委尹乃菁、國民黨大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室顧問李德維，KMT Studio召集人連勝武都會參加。是否有工商企業界人士隨行，國民黨至今尚未公開說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法