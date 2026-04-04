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    首頁 > 政治

    陳佩琪說溜嘴「我們的錢」? 陳君瑋：可能在釋放「二審部分認罪」訊息

    2026/04/04 18:18 即時新聞／綜合報導
    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城案一審判刑17年，他的妻子陳佩琪昨在臉書發文批評北檢，其中一句話寫「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，被認為凸顯柯文哲透過木可侵占政治獻金犯意及犯行明確。對此，陳君瑋律師表示，陳佩琪可能在釋放「二審部分認罪」的訊息。

    陳君瑋在臉書發文表示，很多人都說佩琪失言，說溜嘴，「但在法律上，我們不這麼看」。他認為，陳珮琪可能在釋放「二審部分認罪」的訊息。

    陳君瑋指出，柯文哲面對一審的證據明確與重判17年，這是在任何一個承辦過貪污案件的律師恐怕都早已知道的結果。但柯文哲不願意認罪，律師也只能無奈，一審打到後面應該整個辯護策略大亂。二審重新來過，有兩個狀況，律師團可能重組，且訴訟策略可能重新調整。

    陳君瑋續指，如果民眾黨的支持已經低到快要拿不到「不分區政黨票」的門檻，並且柯文哲背信二審可能馬上就要進去關，民眾黨可能在面臨第二波低潮，這時候訴訟策略必定要調整。

    陳君瑋認為，調整的方向，就是承認部分的罪，至於要承認那部分？「收賄」認了13年太重；「背信」認了二審馬上打完，柯文哲進去關；看起來只剩「公益侵佔」可以「考慮部分認罪」，換取法官的同情：「我都願意軟了，承認部分的罪，其他部分就算不認，刑度是否也有機會下降？」他說，所以陳珮琪不見得是失言，她可能在測試部分認罪的風向球。

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