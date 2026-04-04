李四川與樹林里長座談 盼以40年公務經驗為民謀福祉

國民黨新北市長參選人李四川拜訪海明寺明光法師分享隨身攜帶的觀音平安符。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川4日下午到樹林區拜訪里長，也前往慈恩宮、濟安宮、東昇福德宮、千霞山海明寺參拜，李四川表示，第一線的里長最了解社區實際困難，也是市政決策的重要意見，當選以後，將以40年累積的公務經驗，以貼近民意、務實有效的方式推動地方建設，讓政策落實到每個角落。

李四川表示，剛才走過博愛街市場，過去原本沒有規劃機車停放區域，當時他想到把那條水溝蓋起來，就有地方停了，結果發現產權複雜，有些地主人還在國外，但他親自和地主們溝通，最後把水溝蓋起來，現在市場前才好停車。

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李四川表示，他到高雄任職副市長期間，常有市民朋友巧遇他，向他回饋「每天騎車上班，路都平了、燈都亮了」他說，市民給的溫暖，讓他深刻體會到人生的真正價值，也印證了他的理念「走過必留下痕跡」。

李四川表示，到台北市任職後，市長蔣萬安告訴他，第一年要讓台北大巨蛋能夠打球，接著第二年要舉辦演唱會，這些他都一一完成，如今不少國際巨星都在台北大巨蛋演出，租借檔期幾乎排滿，所以他希望「把經驗帶回新北市，替市民解決問題，打造更便利、更有溫度的城市。」

李四川也前往慈恩宮、濟安宮、東昇福德宮、千霞山海明寺參拜，他表示，廟方在社福補助與各項救助工作，充分發揮宗教慈悲濟世的精神，造福廣大市民，對此，他向所有廟方人員表達最高的敬意，當選後，他將以40年累積的公務經驗，為市民謀求更完善的福祉。

國民黨新北市長參選人李四川（中）與樹林區里長座談。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川前往樹林濟安宮參拜祈福。（李四川競辦提供）

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