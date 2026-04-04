賴清德屏東慈鳳宮參香 國防特別預算不能打折

總統賴清德重申國防特別預算不能打折。（記者羅欣貞攝）

總統賴清德今（4）日下午至屏東慈鳳宮參香祈福時表示，國防特別預算牽涉國家安全，大家都應支持，而且不能打折，政黨意見不同沒有關係，但是國家的利益不能打折。

賴總統表示，推動國防預算大家要支持，國防預算裡面的項目不是賴清德想的，也不是國防部長一個人想的，而是台灣專業的國防團隊透過國際交流、研究，經過長時間研究出來的，這是很專業的問題，要相信專業，這次國防特別預算主要有三大部分，第一是台灣之盾，面對中國的威脅，不管是無人機、還是飛彈，總是要有台灣之盾把台灣罩起來，保障人民生命財產安全，第二是要建立人工智慧的即時接戰系統，第三發展國防工業，台灣絕對有能力發展自己的國防工業。

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他進一步說明，今年全世界人工智慧科技市場規模一兆美金，國防市場則有兩兆五千億美金，「我們是不是應該要賺這個錢？」，國防預算一方面是要保護國家的安全，另一方面事實上也關係到經濟產業的發展。

賴總統也說 ，民主政治就是政黨政治，全台灣若只有一個政黨，這就不是民主，不同政黨沒有關係，但我們是同一個國家，對國家安全、經濟發展、對人民的照顧關心，都不應該計較，而是應該全力支持，今天中部、苗栗、新竹大雨淹水，但現在中央政府總預算還沒有過，去年12月31日就應該審查通過，但到目前還沒有交委員會審查，而現在行政院已經開始要編列明年的預算了。

賴總統表示，國防特別預算牽涉國家安全，大家都應支持，而且不能打折，國家總預算也應該如期審查完成，各行各業才有經費用，中央才有經費撥給地方建設，政黨意見不同沒有關係也很正常，彼此互相攻防也沒有關係，但是國家的利益不能打折。

總統賴清德致贈屏東慈鳳宮匾額，4日親臨揭匾。（記者羅欣貞攝）

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