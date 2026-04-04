為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德屏東慈鳳宮參香 國防特別預算不能打折

    2026/04/04 17:01 記者羅欣貞／屏東報導
    總統賴清德重申國防特別預算不能打折。（記者羅欣貞攝）

    總統賴清德重申國防特別預算不能打折。（記者羅欣貞攝）

    總統賴清德今（4）日下午至屏東慈鳳宮參香祈福時表示，國防特別預算牽涉國家安全，大家都應支持，而且不能打折，政黨意見不同沒有關係，但是國家的利益不能打折。

    賴總統表示，推動國防預算大家要支持，國防預算裡面的項目不是賴清德想的，也不是國防部長一個人想的，而是台灣專業的國防團隊透過國際交流、研究，經過長時間研究出來的，這是很專業的問題，要相信專業，這次國防特別預算主要有三大部分，第一是台灣之盾，面對中國的威脅，不管是無人機、還是飛彈，總是要有台灣之盾把台灣罩起來，保障人民生命財產安全，第二是要建立人工智慧的即時接戰系統，第三發展國防工業，台灣絕對有能力發展自己的國防工業。

    他進一步說明，今年全世界人工智慧科技市場規模一兆美金，國防市場則有兩兆五千億美金，「我們是不是應該要賺這個錢？」，國防預算一方面是要保護國家的安全，另一方面事實上也關係到經濟產業的發展。

    賴總統也說 ，民主政治就是政黨政治，全台灣若只有一個政黨，這就不是民主，不同政黨沒有關係，但我們是同一個國家，對國家安全、經濟發展、對人民的照顧關心，都不應該計較，而是應該全力支持，今天中部、苗栗、新竹大雨淹水，但現在中央政府總預算還沒有過，去年12月31日就應該審查通過，但到目前還沒有交委員會審查，而現在行政院已經開始要編列明年的預算了。

    賴總統表示，國防特別預算牽涉國家安全，大家都應支持，而且不能打折，國家總預算也應該如期審查完成，各行各業才有經費用，中央才有經費撥給地方建設，政黨意見不同沒有關係也很正常，彼此互相攻防也沒有關係，但是國家的利益不能打折。

    總統賴清德致贈屏東慈鳳宮匾額，4日親臨揭匾。（記者羅欣貞攝）

    總統賴清德致贈屏東慈鳳宮匾額，4日親臨揭匾。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播