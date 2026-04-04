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    首頁 > 政治

    質疑地方選舉藍白合 童子瑋：會造成選擇混亂

    2026/04/04 16:21 記者盧賢秀／基隆報導
    副總統蕭美琴（右）日前和民進基隆市長參選人童子瑋（左）到基隆廟口吃美食。（記者盧賢秀攝）

    副總統蕭美琴（右）日前和民進基隆市長參選人童子瑋（左）到基隆廟口吃美食。（記者盧賢秀攝）

    藍營母雞台中市長盧秀燕今到基隆為市長謝國樑助勢，稱讚基隆藍白合示範區。民進基隆市長參選人童子瑋則質疑地方選舉藍白合，會造成民眾的價值、選擇混亂。

    前總統蔡英文前陣子到基隆和童子瑋、林右昌一起爬登山步道，副總統蕭美琴和童子瑋也到外木山賞海景、廟口吃小吃。今天藍營母雞盧秀燕到奠濟宮參拜、吃小吃，為謝國樑助勢。

    參拜時，盧秀燕與藍白營議員參選人合體，並喊話地方選舉藍白合。童子瑋則認為，地方選舉人情網絡非常的複雜，尤其基隆地區非常有人情世故，人情網絡也非常密集。

    童子瑋表示，「藍白合」只是一個新聞用詞，可能只有市長在藍白合，可能民眾黨不提名叫「藍白合」。但議員選舉就不是這樣看，如果你忽然從國民黨變民眾黨，原來市長的秘書要派去掛民眾黨選議員，該區議員會怎麼想呢？原本的朋友恐變對手。

    童子瑋並說，連國民黨市黨部主委的秘書要改成民眾黨選議員，民眾的價值、選擇也會混亂，到底選舉的核心價值是什麼？要為民眾服務的態度是什麼？民意代表是要為地方認真做事、提出願景才是好的選舉方向。

    台中市長盧秀燕（中）今天和市長謝國樑（左）到奠濟宮參拜、吃美食。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕（中）今天和市長謝國樑（左）到奠濟宮參拜、吃美食。（記者盧賢秀攝）

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