「刀已架在脖子上」 賴苡任揚言公開幽靈連署案所有筆錄

賴苡任揚言，黨內再有人說他「出賣同志」，他就公布所有筆錄。（資料照）

國民黨籍台北市北投、士林區市議員擬參選人賴苡任去年罷免期間涉入幽靈連署案，黨內同僚多次指賴出賣同志。而該區黨內民調將於4月23日至25日登場，賴苡任3日晚間發文表示，最近已經有人把刀架在他脖子上，他必須反擊，只要再有人說他「抓耙子」、「出賣同志」，他就會公布所有人在調查局以及北檢的筆錄。

賴苡任昨晚間在臉書表示，這些日子以來，大家對他有很大的期待，心情也陪著他的狀態一起七上八下，像是泡三溫暖，讓他們操心很抱歉。他就像要去西部拓荒的牛仔，支持者都是他的家人，他有責任帶著大家往目標前進，最後抵達目的地。

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他說，要跟隊伍裡每位成員喊話，最近已經有人把刀架在他的脖子上，如果再不反擊就會倒下，只要黨內再有人說他「出賣同志」、「抓耙子」，他將會公佈「所有人」在調查局及北檢的訊問筆錄，「這個『所有人』，就是字面上的『所有人』，無論你過去是無名小卒，還是身居高位，無論你是不起訴，還是起訴」。

賴苡任說，委曲求全只會招來更多攻擊，公布所有筆錄，社會將自有公斷，什麼人說了什麼話，誰背叛了誰，誰又出賣了誰，屆時會一目了然，所有的來龍去脈便會攤在陽光下，交給人民去檢視。

他表示，誰都不想走到這一步，但「刀！已經架在了我的脖子上！」希望支持者們能夠支持他的決定，給他力量，給他信心。

他說，這個決定他也在黨內協調會說過。且台北市黨部主委戴錫欽也確認，在黨紀案還沒有確最終確認前，不能剝奪他參加初選的資格。

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