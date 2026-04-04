習鄭會在即！吳思瑤示警：中國恐拋「惠台方案」收買台灣民意

中共總書記習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）清明連假後將會面。（路透、資料照、本報合成）

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪中並舉行「習鄭會」。民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤今受訪砲轟，國民黨不惜延後軍購協商討好中國，「鄭麗文還沒到北京就原形畢露」；她示警，中國極可能釋放「惠台方案」的小恩小惠，給鄭當伴手禮收買台灣民意，背後代價卻是犧牲台灣的國格與安全，呼籲台灣人不要輕易被矇騙。

「莫為小恩小惠賠掉國格」

吳思瑤指出，「台灣的國家利益高於政黨利益、高於選舉利益」，希望在野黨的政策、路線能以民意為依歸、以台灣為優先，鄭麗文將「習鄭會」塑造成選舉利多，是不是把「去中國」當選舉工具呢？她更質疑，國民黨為了促成這場會面，勢必付出很多討好中國的代價，包括在出發前特地將軍購協商延後，證明國民黨確實付出了相對代價。

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「你們要賠上國民黨的黨格，我們沒有意見；但如果要賠上國格與國家安全，我們就不得不在乎！」吳思瑤強調，軍購是一天都不能等的，延後協商不僅是討好中國，更是向國際社會釋放錯誤訊息——台灣最大在野黨竟然為了見習近平一面，可以把備受世界關注、台美合作的重要軍購案擺一邊。

吳思瑤諷刺說，「牛牽到北京還是牛，鄭麗文還沒到北京就已經原形畢露」，這齣戲的結局已呼之欲出，所謂「兩岸交流」是假、「迎合中國」才是真。

吳批藍：「兩岸交流」是假、「迎合中國」才是真

談及對年底選舉的影響，吳思瑤示警，中國極有可能在「習鄭會」給予一些類似「惠台方案」的小恩小惠，給鄭麗文當成「伴手禮」，協助國民黨收買民意，但這些甜頭背後，是以要台灣擋下軍購、犧牲安全作為代價，更代表台灣主權被逐步侵蝕，呼籲國民黨「不要把人民當成3歲小孩」，這種犧牲台灣利益換來的親中路線，人民終究不會買單，台灣民意不會輕易被矇騙。

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