林俊憲反擊陳佩琪：民眾黨的格局比撲滿投幣口還要窄

林俊憲發文回應陳佩琪，強調政治獻金申報無灰色地帶。（圖片來源：小英總統臉書）

針對陳佩琪昨在臉書發文提及前總統蔡英文選舉期間的「3隻小豬撲滿」募款活動，質疑相關政治獻金申報問題，民進黨立委林俊憲今（4）日發文反駁，陳佩琪試圖以此指控當年民進黨申報不實，他身為活動發起人，有必要出面說明。

林俊憲表示，當年是小英競選總部成立的造勢晚會，1名朋友的3胞胎孫子抱著撲滿前來，說要「贊助」小英總統。當下團隊對孩子的心意十分感念，也一起拍照留念，但隨後便將撲滿原封不動送回朋友家中，因為團隊很清楚未成年人依法不得捐贈政治獻金。

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他指出，也正是因為這段插曲，後來才發起「3隻小豬」募款活動，邀請支持者帶著撲滿參與。整個活動原則很簡單：成年人的捐款依法收受並申報，未成年人的撲滿則僅拍照留念後退回。所有程序均依照政治獻金法辦理，「沒有模糊空間，也沒有灰色地帶」。

林俊憲也批評，若1位前黨主席的夫人必須扭曲10多年前「3隻小豬」的故事，來替台灣民眾黨近期的金流疑雲解套，甚至混淆視聽，「那民眾黨的格局，恐怕比撲滿的投幣口還要窄」。

林俊憲並點名表示：「陳佩琪醫師，我勸你們回去想想，一樣是選舉、一樣的政治獻金申報程序，為什麼民進黨能照規矩走，偏偏只有你們的帳算不清？」

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