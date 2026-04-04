鄭麗文獲「中共總書記」邀訪統一戰線 學者：吃過最多虧的就是KMT

國民黨主席鄭麗文下週訪問中國，台灣教授協會監事羅承宗今受訪評論此事的政治意涵。（資料照）

中國國民黨黨主席鄭麗文近日獲「中共總書記」習近平邀請下週訪問中國。台灣教授協會監事羅承宗今指出，中國一貫的方式就是「聯合次要敵人、打擊主要敵人」的統一戰線（統戰）方式，要拉攏一切「反民進黨」勢力，黨內耆老應向半路出家的鄭麗文「補課」近代史，因為吃過最多虧的就是國民黨。

鄭麗文獲邀訪中時機敏感引起爭議，羅承宗今天受訪說，中國所做的方式是「黨對黨的交流」，因此以「中共總書記」的名義邀請鄭麗文，以中共的角色去看待鄭麗文，這就是中國「聯合次要敵人、打擊主要敵人」的統一戰線概念。

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羅承宗：中國拉攏一切「反民進黨」勢力

羅承宗指出，長期而言中國對台策略上，將民進黨視為主要敵人，所以要拉攏一切反民進黨的人當作朋友，在這個架構之下，才有這次的邀訪。不過，他認為，所有的政黨中，大概也只有國民黨最清楚中共在玩什麼遊戲。

羅說，如果國民黨有歷史記憶的話，尤其是民國30幾年的時候，雖然雙方見見面是好事，雙方坐下來一定會說一堆好話，但能夠談出什麼東西不抱期待。尤其回顧近代史，中共的承諾可以相信嗎？因為吃過最多虧的就是國民黨。

羅承宗強調，當然鄭麗文也是臨時半路出家當國民黨主席的，不曉得對國民黨黨史有無徹底認知，如果不知道的話，黨內大老、耆老，甚至說黨史館、黨史會，應該告知一下以前的歷史經驗，國民黨號稱百年泱泱大黨，若連這種事情都忘記的話，就真的貽笑大方。

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