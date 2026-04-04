何欣純推兒福政策 6歲以下幼兒免門診部分負擔、公私國中小午餐免費

何欣純在兒童節正式提出六星兒童福利政策。（記者蔡淑媛攝）

今天兒童節，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天正式提出「6欣市政」的六星兒童福利政策，生育補助加碼加倍、0至2歲公托名額倍增、擴大辦理假日定點托育、6歲以下幼兒免收門診部分負擔、3歲以下育兒津貼加碼補助，以及公私立國中小學校午餐全面免費。

何欣純今天與太平小朋友及家長一起吃早餐，何欣純表示，現代家庭生活忙碌，能夠陪孩子吃早餐，很珍貴也很重要的事，希望透過兒童節這一天，提醒大家再忙也要陪孩子吃早餐，並說明「六星兒童福利」政策，盼打造台中成為安心生養、孩子幸福成長的友善城市。

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何欣純說明，第一項政策是生育補助加碼加倍，未來將推動第一胎補助4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元，降低年經家庭的經濟壓力；第二項是0至2歲公托名額倍增，並改善各區托育資源不均問題，讓更多家庭有機會使用平價安心的公共托育服務；第三項則是擴大辦理假日定點托育，並調整延長夜間托育服務，希望讓有輪班、晚下班或假日工作需求的家長，也能有更完整的托育支持。

在健康照顧方面，何欣純提出第四項政策，主張6歲以下幼兒免收門診部分負擔，並補助腸病毒疫苗接種，減輕家長帶孩子看病與接種疫苗的負擔，讓幼兒健康照顧更周全；第五項則是3歲以下育兒津貼加碼補助，讓家庭在孩子成長最需要照顧的階段，得到更多實質支持，減輕奶粉、尿布及副食品等日常開銷。

第六項是未來將推動公私立國中小學校午餐全面免費，讓所有孩子都能獲得公平照顧，不因就讀公私立學校而有差別待遇。何欣純強調，營養午餐不只免費，更要吃得安心、健康、有品質，將結合在地當季的可溯源食材，提升午餐品質，確保食安與營養均衡，同時推廣食農教育、支持在地農業供應鏈。

何欣純在兒童與小朋友及家一起吃早餐。（記者蔡淑媛攝）

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