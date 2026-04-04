卓揆兒童節視察台東社福大樓工程 描繪「扶老攜幼」願景

行政院長卓榮泰（右3）今天視察台東社福大樓工程。（記者黃明堂攝）

行政院長卓榮泰由相關部會陪同視察即將完工的台東縣樂齡社福大樓，他說，選在兒童節這天來到台東，是希望能為國家未來的主人翁送上一份具體的禮物，因為這棟耗資約2億多元、由中央與地方共同負擔興建的大樓，未來將不僅是長者的樂齡空間，更具備育兒與育幼功能，真正實踐「扶老攜幼」的社福願景。

卓榮泰由衛福部次長呂建德、立委陳瑩、副縣長王志輝等人陪同，視察衛福部補助興建的台東社福大樓工程，目前正進行室內裝修，預計6月完工。卓榮泰說，這棟大樓已經有初步的成效，「更期待未來在整個台東，我們能夠把所有的資源結合在一起」。行政院一定會全力支持台東縣政府，在社福大樓未來的運作，以及後續所有的配套措施。

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卓榮泰重申賴清德總統「均衡台灣」的治理理念，並在致詞中描繪了東部發展的新藍圖。他表示，政府已將花東定位為「東部慢活城鄉」，強調在維持良好生活品質的同時，也要發展產業，不能只有觀光。他具體點出，未來將推動「造福觀光」產業，結合高雄、屏東到台東，劃出一條美麗的「南灣微笑曲線」，並串聯嘉義地區的「北迴之星」，帶動南台灣與東部的觀光與產業發展。

除了傳統產業，卓榮泰也期望在東部加強智慧農業與文創觀光，並利用台東優質的自然環境發展「大健康產業」，甚至計畫吸引「數位遊牧」族群移居東部。卓榮泰肯定台東縣政府在財政上的努力，並承諾中央將持續與地方保持良好合作，透過資源挹注，建立一個堅強且有溫度的社福網絡，實質照顧每一位需要的縣民。

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