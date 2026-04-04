政院遲未派任中選會人事 民眾黨團：土匪在擄人勒贖嗎

中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。（記者李文馨攝）

立法院3月通過中選會主委被提名人游盈隆等4人的人事案，但4人至今尚未上任，行政院今天表示，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。對此，民眾黨團總召陳清龍嗆聲，「請問這是什麼土匪在擄人勒贖嗎？」批評行政院長卓榮泰壓著新興計畫預算不肯通過、壓著中選會委員人事令不肯發布，還要癱瘓國家到什麼程度。

中選會目前僅剩下4位委員，依法必須5名委員才能開會，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲立法院同意為中選會委員。不過，民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半、遭到否決。

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媒體報導，立法院於3月17日將人事同意公文發函給政院，但至今政院都尚未發文任命，此恐牽動相關選務工作，受到影響案件，民眾黨立委李貞秀的當選無效之訴案，還有年底九合一選舉的候選人保證金。

行政院今天表示，在行政院釋出善意後，未獲立法院的誠意，在野黨仍然封殺了3名被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。卓院長也曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

對此，陳清龍說，中選會作為獨立機關，立法院本來就應該確保委員具備公正性與專業性，不容酬庸與政治交換。上個月，立法院通過4位中選會委員的人事同意權，結果等了大半個月，卓榮泰竟然不肯發布人事令，還嗆聲立法院要先展現誠意，行政院就會配合，「請問這是什麼土匪在擄人勒贖嗎？」

陳清龍指出，先前，行政院一再呼籲立法院儘速通過中選會人事同意權，不要耽擱選務工作，而立法院完成程序後，行政院卻不肯發布人事令，這到底是在演哪齣？他批評，新興計畫預算壓著不肯通過、中選會委員人事令也壓著不肯發布，卓榮泰還要癱瘓國家到什麼程度？

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