全台輔選起手式 盧秀燕：在野團結 團結力量大

台中市長盧秀燕到基隆奠濟宮參拜，被視為全台輔選起手式（記者盧賢秀攝）

台中市長盧秀燕今天到基隆奠濟宮參拜還願、贈匾，也為謝國樑助勢，被認為是全台輔選的起手式，盧秀燕表示，年底大選她一定比照往年一樣盡心盡力；他一向主張在野黨要團結，團結才會力量大。

基隆奠濟宮開漳聖王1370年聖誕，盧秀燕前往參拜還願、贈匾，市長謝國樑、副市長邱佩琳、立委林沛祥、多位國民黨籍議員和民眾黨議員參選人都出席，被外界視為盧秀燕全台輔選起手式。

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盧秀燕指出，今年年底的選舉是地方選舉，關係到縣市長、每個縣市的議員、里長等，非常重要，不只關係到每個縣市的發展，也關係到國家的前途，所以希望大家要重視。因此對於年底的大選，她一定比照往年一樣盡心盡力，只要有需要她的地方，她都會全力以赴，盡她的心力。

至於藍白合，盧秀燕強調，她從政以來，一向主張在野黨要團結，團結才會力量大。這麼多年來包括國會大選、地方大選，都是採取在野黨整合，藍白、或者其他政黨整合的模式，大家要團結。

她說，台中市過去在幾次大選當中，被譽為全國第一個藍白合作的示範區，基隆也很好，謝國樑非常人和，他也邀請了民眾黨的邱佩琳擔任副市長，各方面都能夠去整合，市長的人和非常重要。

盧秀燕（右三）到基隆奠濟宮參拜贈匾。（記者盧賢秀攝）

盧賢秀（右）與謝國樑等人在廟口吃小吃。（記者盧賢秀攝）

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