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    首頁 > 政治

    全台輔選起手式？盧秀燕基隆奠濟宮贈匾 主委勸進選總統

    2026/04/04 13:07 記者盧賢秀／基隆報導
    台中市長盧秀燕（左三）到基隆奠濟宮參拜還願。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕（左三）到基隆奠濟宮參拜還願。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕被視為2028總統選舉熱門人選，她今天到基隆奠濟宮參拜還願贈匾，奠濟宮主委謝文賢勸進「選總統」，他希望下次贈匾的官銜是題「總統盧秀燕」。盧秀燕表示，主委非常的善心，只要來參拜的信徒都會給他們勉勵，給他們祝福。

    基隆廟口小吃奠濟宮開漳聖王1370年聖誕，盧秀燕今天近午到奠濟宮參拜還願，並致贈「開漳聖蹟」匾額。致詞時謝文賢表示，他對盧市長非常有信心，希望2028她從台灣頭基隆開始，贏一圈台灣再回到基隆，以後匾額重新提名，官銜寫上「總統盧秀燕」，「希望她能達成我們的期待」。

    不過盧秀燕說，開漳聖王神蹟顯赫，主委非常的善心，只要來參拜的信徒，主委都會給他們勉勵，都會給他們祝福，非常感謝他的期勉。

    媒體問今天到基隆是否代表全台輔選的起手式，盧秀燕表示，年底的大選，她一定比照往年一樣盡心盡力，只要有需要她的地方，她都會全力以赴，盡她的心力。

    台中市長盧秀燕（右三）贈匾奠濟宮。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕（右三）贈匾奠濟宮。（記者盧賢秀攝）

    基隆奠濟宮主委謝文賢（左二）勸進盧秀燕選總統。（記者盧賢秀攝）

    基隆奠濟宮主委謝文賢（左二）勸進盧秀燕選總統。（記者盧賢秀攝）

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