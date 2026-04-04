台南祀典大天后宮春祭 陳亭妃、謝龍介罕見同場合

民進黨台南市長提名參選人陳亭妃。（記者洪瑞琴攝）

台南祀典大天后宮春祭今登場，現場政壇人物雲集，民進黨台南市長參選人陳亭妃與國民黨提名參選人謝龍介罕見同場合，也成為媒體關注焦點。兩人受訪時皆談及近期備受討論的棒球場議題，表達關心。

陳亭妃表示，大家都非常關心棒球發展，也希望球迷進場看球能夠是愉快的體驗；至於行政程序與相關細節協調，她盼市府持續努力，能圓滿溝通處理。

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談及與謝龍介同場，陳亭妃說，對方可能較少在地方，對台南的認識與了解度或許還不高。她也說，很少與謝龍介出現在同一場合，但「有沒有同場合其實不重要，我沒有什麼特別感覺」。

謝龍介則表示，民主社會就是公平競爭，政治人物出現在同一場合很正常，最重要的是願意了解人民的力量、爭取更多認同。他指出，今天活動重點是賴清德總統前來進行春祭三獻儀式，天后宮百年祭儀從未中斷，與政治無關。

謝龍介也提到，目前市民與球迷普遍關心台南棒球發展，包括球團與市政府之間新球場的認養與運作模式。他透露，典禮後自己向賴清德反映相關問題，總統表示已了解，也有跟市長黃偉哲討論。謝龍介說，大家都樂見市民、球團與市府能達成三贏局面。

國民黨台南市長提名參選人謝龍介。（記者洪瑞琴攝）

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