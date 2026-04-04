陳水扁 : 有議題合作 但從未找宋楚瑜組閣

前總統陳水扁發文駁斥宋楚瑜，澄清從未提議宋楚瑜組閣。陳水扁指，宋楚瑜去北京會面時，也未傳達口信且毀棄聲明，他始終堅守台灣中國一邊一國路線。（資料照）

針對親民黨前主席宋楚瑜稱曾婉拒組閣的報導，前總統陳水扁駁斥，他總統任內從未考量由宋楚瑜擔任行政院長，前總統李登輝也沒有此提議，他以為愚人節未過，還好自己還活著，否則大眾恐被宋的鬼扯欺騙。

陳水扁指出，李登輝在2004年12月24日建議，面對選後政治生態可考慮與親民黨合作，釋出行政院副院長及部分部長職缺籌組聯合內閣，絕無建請宋楚瑜出任閣揆。

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陳水扁指出，後續傅崐萁等多位立委前往總統官邸，未要求宋楚瑜組閣，但點名要求7至8個重要部會首長。但他不可能答應，聯合內閣構想因此作罷，轉為議題合作。

陳水扁說明，若親民黨願支持三大軍購預算案，在不違背就職演說及台灣前途決議文下，舉行扁宋會簽署「十點聲明」沒有不行，但從來沒有請宋楚瑜代表會見中國國家主席胡錦濤。

宋楚瑜2005年5月去北京，是宋個人決定，因連戰先行，宋楚瑜為求區隔才尋求協助，並帶上陳水扁「主權、民主、和平、對等」口信，但見胡錦濤時卻沒有提。

陳水扁表示，宋楚瑜結束北京行程回台灣後，立即撕毀「十點聲明」，且比國民黨更反對軍購案。

陳水扁強調，當時政府掌握中國將通過反分裂國家法情資，美方也譴責北京，並同意陳水扁參與遊行。

陳水扁重申，總統任滿前，對岸未對台灣試射飛彈，他也沒有答應北京條件，堅持台灣中國一邊一國路線。

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