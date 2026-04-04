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    首頁 > 政治

    蕭美琴勾毛毯送同仁愛女 曝「邊看經典賽邊趕工」藏溫暖瑕疵

    2026/04/04 13:01 記者陳昀／台北報導
    今天適逢兒童節，副總統蕭美琴在臉書發文分享，為了慶祝辦公室同仁喜獲愛女，她花費數月親手鉤織毛線被子做為賀禮。（圖取自蕭美琴臉書）

    今天適逢兒童節，副總統蕭美琴在臉書發文分享，為了慶祝辦公室同仁喜獲愛女，她花費數月親手鉤織毛線被子做為賀禮。（圖取自蕭美琴臉書）

    今天適逢兒童節，副總統蕭美琴在臉書發文分享，為了慶祝辦公室同仁喜獲愛女，她花費數月親手鉤織毛線被子做為賀禮，她自嘲，因為是在棒球經典賽（WBC）期間趕工完成，心情隨賽事起伏，導致成品凹凸不平還有小洞，但看到成品上可愛的小腳，讓人滿意微笑，也蘊含手作的溫暖鼓勵。

    蕭美琴分享，辦公室同仁前幾個禮拜生了可愛的小女兒，她為此花了好幾個月的時間親手勾織了毛線被子做為賀禮，期間為了趕工，一邊看棒球經典賽一邊做，隨著緊張的情緒與快樂的喝采，被子凹凸不平還有小洞，且勾到最後同款毛線不夠，缺角只好用別的顏色來完成。

    蕭美琴說，被子雖然不完美，但看到成品上那雙可愛的小腳腳，是會讓人滿意微笑的！她分享，做嬰兒被這個傳統來自外婆，孫子們包括她自己都有，她老了也發現勾毛線這件事有點療癒，尤其能在焦躁不安時找到規律，或睡不著時是個放空安穩的出口。

    蕭美琴說，之前任職美國期間，代表處同仁總共生了5個小孩，每一個都有拿到，雖然也包括因忙碌而延誤了半年的，成為一個老闆鼓勵大家的傳統。回到台灣，員工和警衛室的隨扈結婚生子也獲得了鼓勵。

    蕭美琴說，今天是兒童節，養育子女不簡單，政府用擴大支持托育以及各種育兒津貼來協助育兒家庭，她會繼續為團隊的同仁加上這個手作的溫暖鼓勵！也願每個小孩都能健康快樂的長大！

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