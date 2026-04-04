國防預算續卡關！鄭麗文禁藍委跟團稱「留守議事」 公督盟轟「騙選票」：拖審亂台

公督盟執行長張宏林。（資料照）

國民黨主席鄭麗文訪中在即，雖宣稱為不影響立院議事，下令禁止黨籍立委隨團，但國民黨團仍在4月9日開會通知單發出後，突然要求延後國防特別條例協商。公民監督國會聯盟（公督盟）執行長張宏林今（4）日受訪質疑，這根本是年底選舉前的「騙選票」手段，並直指國民黨立委出席率與發言率是3黨中最差，「有沒有來開會影響都有限」，所謂留守議事的說法根本是謊言。

揭「拖審」毀台真相 國民黨為選舉騙選票的減壓手段

針對鄭麗文禁止立委隨行訪中，張宏林受訪時直言，這不過是鄭麗文在黨內內部壓力搞不定的情況下，用來「減壓」的方式，根本不是為了什麼會期。他分析，國民黨內部現在處於分裂狀況，從朱立倫到盧秀燕，都曾公開表示「不能擋軍購」。

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張宏林指出，因為年底要選舉了，「這很清楚都是騙選票的手段」，也就是藍白陣營的「毀台三部曲」之一，現在的階段叫作「拖審」。國民黨不說不審，而是利用「討論不清楚」、「還在黨團協商冷凍期」、「不要急」等藉口來阻撓台灣政治運作，行徑非常惡劣。

批藍委淪「投票部隊」 數據揭出席率三黨墊底

對於國民黨宣稱立委需留在立法院開會，張宏林直接以數據打臉。他指出，根據公督盟評鑑，國民黨立委的出席率是全部3個政黨中「最低、最差」，發言率也同樣最低。

張宏林直言，這些立委有沒有來開會，基本上對議事影響都有限，因為他們「基本上只是投票部隊而已」。因此，所謂為了開議期間不能走，根本就是一個謊言和藉口，「如果他們真的覺得開會那麼重要，他們出席率就應該要高一點才對」。

張宏林強調，國民黨無論是從「亂審」、「拒審」到現在的「拖審」，本質上都在做「毀台的工作」，完全沒有扮演一個「忠誠反對黨」應有的角色。他認為，禁止立委隨行只是藉口，掩蓋了部分「偏紅立委」想過去撈好處的意圖，呼籲選民看清這種阻撓台灣運作的政治手段。

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