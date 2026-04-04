藍延後國防條例協商配合「鄭習會」？公督盟曝藍「毀台三部曲」

公督盟執行長張宏林今受訪質疑，自第11屆國會以來，藍白陣營一直將台灣導向「毀憲亂政」的樣態。（資料照）

立法院原定於4月9日協商國防特別條例，開會通知單以「最速件」發出後，國民黨團又突發文要求延後至「15或16日」，引發外界質疑是為了配合國民黨主席鄭麗文7日至12日的訪中行程。對此，公民監督國會聯盟（公督盟）執行長張宏林今（4）日指出，國民黨此舉是「毀台三部曲」的進化，更是公然拿台灣2300萬人的安全與利益，當作與中共談判的祭品。

從亂審、拒審到拖審 公督盟批藍白將台灣導向「毀憲亂政」

張宏林受訪指出，自第11屆國會以來，藍白陣營一直將台灣導向「毀憲亂政」的樣態。他以預算審議為例，直指國民黨基本上在演繹「毀台三部曲」：從第一年的「亂審」，到隨後的「拒審（不審）」，現在則進化到「拖審」。

請繼續往下閱讀...

張宏林表示，過去國民黨因為亂審預算被輿論痛罵，現在「學乖了」，變成乾脆不審、拖審。他列舉，無論是中央政府將近3兆元的總預算、國營事業近5兆多元的預算，乃至於1兆多元的國防特別預算，「他們就是開始進化，從亂審、拒審，然後到拖審」，以惡劣的手法罔顧台灣人民的利益。

對台灣不忠誠的在野黨 將國安當祭品

對於國民黨主席鄭麗文即將應邀訪中，且立院國民黨團遭懷疑為此延後國防特別條例協商，張宏林怒批，國民黨作為台灣的政黨，領的是台灣人民辛苦納稅錢，應該以台灣人民作為優先考慮，施政應以台灣2300萬人為重要參考，沒想到現在反而去和10多億人口的中共協商，非常明確地在出賣台灣利益，更是標準的「胳膊向外彎、吃碗內看碗外」，想以14億人來壓倒、取代台灣的2300萬民意。

張宏林強調，公督盟對於這種「不忠誠的在野黨」給予嚴厲譴責。他痛批，鄭麗文此舉是背棄台灣，「把國家安全與人民利益，當作國民黨及她個人與中共的談判祭品」。

國民黨主席鄭麗文3日受訪澄清，她此行完全為了兩岸和平及穩定，和軍購其他議題都沒有關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法