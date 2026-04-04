九合一布局》17立委參戰百里侯 藍綠4縣市將現立委肉搏戰

年底台中市長選舉，將由民進黨資深立委何欣純（右三），對上國民黨籍立法院副院長江啟臣，上演「立委對決立委」戲碼。（資料照）

2026年九合一選舉腳步逼近，朝野政黨正積極布局「百里侯」人選，其中由現任立委轉戰縣市首長的動向，成為重要觀察指標。經盤點，目前已有17位立委投入或獲黨內提名參選縣市長；若後續再納入國民黨立委謝衣鳯與民進黨立委沈伯洋，整體人數可望上看19人，約占現任113席立委的1成7。

國民黨方面，已明確投入選戰的立委包括新竹縣徐欣瑩、台中市江啟臣、雲林縣張嘉郡、台南市謝龍介、高雄市柯志恩、屏東縣蘇清泉、宜蘭縣吳宗憲及金門縣陳玉珍等8人。立委長期深耕地方，具備穩固基層實力與豐富選戰經驗。至於彰化縣立委謝衣鳯，雖尚未獲正式提名，但已表態參選，後續是否納入提名名單仍待觀察。

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立委披掛上陣 國民黨8人、民進黨9人

民進黨今年採取提早布局策略，目前尚有7個縣市未完成提名。已確定參選的立委包括新北市蘇巧慧、台中市何欣純、彰化縣陳素月、雲林縣劉建國、嘉義縣蔡易餘、嘉義市王美惠、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆，以及台東縣陳瑩等9人。此外，被視為可能角逐台北市長的沈伯洋，也被列為潛在人選之一。

中雲南高4縣市 上演「立委對決立委」戲碼

從區域分布來看，本次選戰至少有4個中南部縣市將上演「立委對決立委」的肉搏戰。其中，台中市由國民黨籍立法院副院長江啟臣接棒市長盧秀燕參選，對上民進黨資深立委何欣純；雲林縣則由張家班代表張嘉郡迎戰民進黨老將劉建國。台南市部分，國民黨由謝龍介出馬挑戰，對上民進黨陳亭妃；高雄市方面，柯志恩再度披掛上陣，迎戰經民進黨內整合出線的賴瑞隆，戰況備受關注。彰化縣方面，國民黨立委謝衣鳯若獲黨內提名，將有機會與陳素月正面對決。

此外，藍白整合與否也是觀察重點。民眾黨目前已在新北市推出黃國昌、嘉義市推出張啓楷、宜蘭縣提出陳琬惠。國民黨與民眾黨日前拍板政黨合作協議，雙方同意在2026年地方公職人員選舉中，縣市長合作將採「先提名、再整合、共同推舉一人」的方式進行，並遵守「現任者優先」原則，目前，三縣市的兩黨協商工作小組已啟動，朝全民調整合的方向推進。

年底台中市長選舉，將由民進黨資深立委何欣純，對上國民黨籍立法院副院長江啟臣（中），上演「立委對決立委」戲碼。（資料照）

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