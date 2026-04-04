生意難做！館長怨「難道支持貪汙才有錢賺」 粉專：偷臭柯文哲？

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

網紅「館長」陳之漢近日發文稱「最近壓力大希望生意能做好……難道台灣就要支持貪汙獨裁才會有錢賺，才會有司法當靠山」對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」嘲諷道「為什麼要偷臭柯文哲」？

館長近日於「館長惡名昭彰」YouTube頻道發文並PO出與柯文哲、黃國昌的合照，感嘆這2、3年是人生最低潮，自認一心為台灣做事，卻換來生意難做與網路出征，甚至質疑：「難道台灣就要支持貪汙獨裁才會有錢賺？」

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粉專「Mr.柯學先生」發文並附上一張圖卡，圖卡內容顯示「阿館生意差悲憤發文，難道貪污才有錢賺？」「網笑慘洗臉阿館，你就在貪汙啊」。「Mr.柯學先生」還揶揄地說「為什麼要偷臭柯文哲」。

網友看到貼文後相繼留言酸說「苗頭不對了，準備要轉方向了」、「好生意不做，出來跟人家亂搞政治，走到這地步都要怪自己太呆太無知了」、「問這個什麼智障問題，你就是最好的反例！告訴大家挺貪汙是賺不到錢的！」、「實實在在做人，實實在在做事，不要整天在那邊嘴砲，搞這些不切實際，大家都有判斷的能力」。

據悉，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院3月26日宣判，將柯依違背職務收賄罪判刑13年，兩件公益侵占罪各判2年、3年6月，背信罪判2年半，合併應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得1260萬元。

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館長陳之漢。（資料照）

「Mr.柯學先生」今發布圖卡。（圖擷自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

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