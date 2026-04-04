通勤月票延伸至宜蘭遭酸「台北觀點」 吳宗憲競辦反擊民怨聽不見？

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）拜會台北市長蔣萬安，就交通、育兒及產業合作等議題進行交流。（吳宗憲競選辦公室提供）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出與台北市「TPASS＋宜」合作，讓通勤月票制度延伸至宜蘭，昨被民進黨籍宜蘭縣議員林佩螢酸是「台北觀點看宜蘭」。吳競選辦公室今天反擊，指出現行制度有限制，綠營難道「民怨聽不見？」

吳陣營發言人之一、縣議員黃琤婷認為，現行制度必須同時購買「2張月票」，使用上不僅不便，也增加不少困擾，通勤族常遇到超過續購期限、忘記續買，就無法享有縣府700元優惠；若臨時忘了帶其中1張月卡，也只能另外掏錢買票。

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黃琤婷說，自己常聽見通勤族反映相關問題，大家最直接的心聲就是「為什麼不能整合成1張卡、一次處理？」身為宜蘭在地民意代表，若連這樣的民怨都聽不見，恐怕就是「吃米不知米價」，嚴重與民意脫節。

她說，目前「宜蘭TPASS 2300+」制度在實際使用上出現不少抱怨，不僅要2張卡，還涉及使用天數、餘額金額等限制，若能整合進北北基桃TPASS，讓宜蘭通勤族以「一張卡」完成跨區通勤，至少能先解決一半以上的實務問題，「公共政策不該淪為政治攻防！」

吳宗憲競辦發言人鄭皓文也說，樂見民進黨提出補助縣民福利政策，但迄今都未見說明經費來源及編列預算規模，以及解決票務系統多軌、補助條件繁瑣等問題？建議多站在宜蘭人角度與看法，才能推出有感政策，減輕縣民負擔、改善使用體驗。

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