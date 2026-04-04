為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    通勤月票延伸至宜蘭遭酸「台北觀點」 吳宗憲競辦反擊民怨聽不見？

    2026/04/04 11:57 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）拜會台北市長蔣萬安，就交通、育兒及產業合作等議題進行交流。（吳宗憲競選辦公室提供）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）拜會台北市長蔣萬安，就交通、育兒及產業合作等議題進行交流。（吳宗憲競選辦公室提供）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出與台北市「TPASS＋宜」合作，讓通勤月票制度延伸至宜蘭，昨被民進黨籍宜蘭縣議員林佩螢酸是「台北觀點看宜蘭」。吳競選辦公室今天反擊，指出現行制度有限制，綠營難道「民怨聽不見？」

    吳陣營發言人之一、縣議員黃琤婷認為，現行制度必須同時購買「2張月票」，使用上不僅不便，也增加不少困擾，通勤族常遇到超過續購期限、忘記續買，就無法享有縣府700元優惠；若臨時忘了帶其中1張月卡，也只能另外掏錢買票。

    黃琤婷說，自己常聽見通勤族反映相關問題，大家最直接的心聲就是「為什麼不能整合成1張卡、一次處理？」身為宜蘭在地民意代表，若連這樣的民怨都聽不見，恐怕就是「吃米不知米價」，嚴重與民意脫節。

    她說，目前「宜蘭TPASS 2300+」制度在實際使用上出現不少抱怨，不僅要2張卡，還涉及使用天數、餘額金額等限制，若能整合進北北基桃TPASS，讓宜蘭通勤族以「一張卡」完成跨區通勤，至少能先解決一半以上的實務問題，「公共政策不該淪為政治攻防！」

    吳宗憲競辦發言人鄭皓文也說，樂見民進黨提出補助縣民福利政策，但迄今都未見說明經費來源及編列預算規模，以及解決票務系統多軌、補助條件繁瑣等問題？建議多站在宜蘭人角度與看法，才能推出有感政策，減輕縣民負擔、改善使用體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播