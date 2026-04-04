嘉義藍白合民調激戰 吳靜怡示警：空氣票恐成敗因

嘉義市藍白合協商，張啓楷（右）、翁壽良（左）。（資料照）

今年底嘉義市長選舉國民黨及民眾黨進行「藍白合」，國民黨徵召醫師翁壽良，民眾黨徵召前立委張啓楷，於4月2日至4日進行民調；張啓楷陣營近日邀請多位國民黨立委站台，翁壽良3日則由嘉義市長黃敏惠及黨籍市議員陪同掃街；對此，媒體人吳靜怡表示，若藍白整合僅停留在「民調數據」而非「心悅誠服的組織動員」，在最終對決王美惠時，缺乏地方樁腳支撐的張啓楷，極可能出現「空氣票無法轉化為實體票」的窘境，導致敗選。

吳靜怡在臉書PO文表示，今天是藍白合嘉義市市長初選市話全民調的最後一天，張啓楷是典型的「空降」候選人（非嘉義在地），他的初選獲勝力仍遠遠超越翁壽良，翁壽良地方組織與醫師形象一個月內的爆發力明顯不足，難以翻轉全國動員與聲量的巨大差距，若張啓楷即將拿下藍白合示範區首勝，將成為2026年，地方選戰樹立「全國空戰、跨黨動員」的新戰略，但「空戰贏初選、地方抬轎大選」的模式若整合不順，將直接影響最終綠白對抗的結果，藍白若提名張啓楷，也宣告進入大選垃圾時間，因為基層動員能量不足，最終很可能在與民進黨的全面對決中露出破綻，導致整體藍白陣營敗選。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，大數據監測顯示，張啓楷於3/20前後，密集用「廟口開講」發薯條的方式，以「藍白地方協調第一站」為敘事核心，帶動此週張啓楷新聞聲量明顯上升，邀請網紅「館長」陳之漢站台、柯文哲、蔡壁如掃街拜票，跨黨派趙少康公開力挺「張啓楷腦筋清楚、邏輯分明」，羅智強、徐巧芯、謝龍介、葉元之、蔡正元、林沛祥、張嘉郡等藍營立委輪番南下車掃、開講，甚至大量錄製「顧電話」短影片，在YouTube Shorts與社群平台病毒式傳播，全國藍白支持者被號召轉傳呼籲，放大市話民調的影響力。民調期間4/1–4/4與站台期疊加；一方面張啓楷獲多位藍營人士站台、影音背書，另一方面翁壽良獲黃敏惠同框及黨內動員，形成雙峰對打。

吳靜怡認為，「空降卻打成全國空戰」的組合拳，對上「黃敏惠接班人、醫師專業形象」在地優勢傳統，國民黨將嘗到意外敗選！透過大數據社群偵測，兩者路線清晰不同，張啓楷核心節點為柯文哲與黃國昌，並連結多位藍營立委、媒體人背書，翁壽良核心節點為黃敏惠與黨主席鄭麗文，並由國民黨官方提名與黨內系統（含季麟連等）強化藍營推薦，黃敏惠在民調前積極同框、掃街與喊話，被主流媒體解讀為關鍵支持訊號。

她指出，若張啓楷拿下藍白合示範區的首勝，這很明顯就是用「空戰戰略」狠狠地往黃敏惠與議會黨團臉上打一巴掌，即便全力助陣的喊出「唯一支持翁壽良、幸福延續」還是輸張啓楷，黃敏惠將成為地方選舉史上，柯文哲貪污犯操盤下的第一個手下敗降。

吳靜怡直言，市話全民調仍有地方組織與黃敏惠鐵票的影響，若嘉義在地藍營動員超乎預期，翁仍有小幅翻盤可能，但從網路大數據、初選戰略與全國動員能量看，張啓楷的勝算已大幅領先。若藍白整合僅停留在「民調數據」而非「心悅誠服的組織動員」，在最終對決王美惠時，缺乏地方樁腳支撐的張啓楷，極可能出現「空氣票無法轉化為實體票」的窘境，導致敗選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法