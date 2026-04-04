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    首頁 > 政治

    新北選戰交鋒！李四川：政策不應選舉期間隨意拋出 要講可行性

    2026/04/04 11:53 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，政策不是隨便在選舉期間就可以提出來的，他認為政策需要可行性。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，政策不是隨便在選舉期間就可以提出來的，他認為政策需要可行性。（記者羅國嘉攝）

    2026新北市長選戰煙硝味漸濃，民進黨新北市長參選人蘇巧慧早在今年2月率先提出6大福利政見，從營養午餐免費到敬老卡點數加碼，試圖全面照顧老幼族群。對此，國民黨新北市長參選人李四川表示，政策不是隨便在選舉期間就可以提出來的，他認為政策需要可行性。

    蘇巧慧2月4日提出六大福利政見，包括公立國中小學生營養午餐免費、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元、敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零，希望全面照顧老幼。

    李四川今天參訪新北市輪椅夢公園，行前受訪被問及何時會推出完整政見。對此，李四川指出，前面他已經提出「校校有公托」。他認為，在公部門已達40年，政策不是隨便在選舉期間就可以提出來的。如果今天喊加1000、2000，甚至喊10000，大家當然都會高興，但政策需要可行性。像營養午餐，台北市為什麼是3年後才提出，是因為財劃法修正、有了預算，經過評估後才能推動。如果政策可以隨時提出，那麼中央早就可以全面實施。既然是好的政策，就應該讓全國所有縣市一起做，讓孩子都能在同樣的條件下健康成長。

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