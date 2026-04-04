蘇巧慧前進中和景新街市場 民眾熱烈高喊「凍蒜！」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧二度赴中和安樂市場拜票，受到民眾歡迎。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長候選人蘇巧慧4日和議員張維倩、張嘉玲，參選人張志豪再次前往中和景新街市場，進行第二輪市場掃街拜訪，雖然天空下著小雨，仍不減眾人熱情，許多民眾看到蘇巧慧立刻興奮握手，或主動要求合照，更有攤商高喊「凍蒜！」「一定支持妳！」氣氛相當熱烈。

蘇巧慧表示，這次已經是她和議員們第二輪的市場掃街，她非常感謝每一區的民進黨議員和議員參選人都團結作戰，在市場也遇到許多民眾說「喔！又在市場看到你！」，可見她和新北隊認真、勤走基層也獲得越來越多民眾的肯定和支持。蘇巧慧指出，從各項民調看來，她參選6百天的努力也得到很正面的回饋，尤其獲得愈來愈多中間選民的支持，因此她會繼續維持這樣的步調，成為市民最好的選擇。

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蘇巧慧說，進步的新北是彩色的，做為一個首長，要照顧的是不分黨派色彩的所有市民，所以她參選以來一直秉持「溫暖、創新、會做事」的態度來帶領團隊，除了提出照顧市民的政見，也深入大街小巷去請益，做為提出更多產業、就業和提升城市競爭力的政見基礎。

針對媒體提問「鄭習會」，蘇巧慧表示，只要以不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權的前提來做交流，任何正向的兩岸交流，相信國人都會樂觀看待，她表示，台灣是一個主權獨立的民主國家，所以面對外在的威脅，國人應該要立場一致，希望兩岸威脅少一點、互助多一點，一起讓人民的生活更進步。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧二度赴中和安樂市場拜票，受到民眾歡迎。（記者翁聿煌攝）

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