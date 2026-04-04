「我們錢還在木可公司內」被疑露餡 陳佩琪罕見爆粗口：幹XX

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年，他的妻子陳佩琪昨日在臉書發文批評北檢，其中一句話寫「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，被認為凸顯柯文哲透過木可侵占政治獻金犯意及犯行明確，臉書文也遭網友留言指出此事。對此，她也修改昨日文章，在文中罕見爆粗口怒嗆網友「幹XX」；今日陳佩琪也發文指出是網軍抓到語病「大興文字獄」，她也解釋，「我們錢」的意思是「我們的木可公司的錢」

陳佩琪昨日在臉書發文，提及前總統蔡英文「小豬撲滿」，以及陳水扁「扁帽工廠」抱怨：「更扯的是我們錢還在木可公司內，全被沒入，民進黨他們開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了？」其中「我們錢」三字遭質疑根本是在自白，政治評論員周偉航就引述周星馳經典電影《威龍闖天關》劇情諷刺：「這不就山西布政的5000兩在她房裡？」

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對此，律師黃帝穎也指出，陳佩琪說「『我們錢』還在木可公司內，全被沒入」，還錯誤類比蔡英文小英商號（三隻小豬），反而凸顯柯文哲透過木可侵占政治獻金犯意及犯行明確。

在臉書文章引發討論後，陳佩琪已編輯昨日發文，點名青鳥網軍大罵：「不用在那邊對我的臉書大興特興文字獄。」她解釋，「我們錢」的意思是「我們的木可公司的錢」。她還爆粗口大罵：「請問檢察官和法官賣小物的錢是誰該擁有的？若不是候選人的，那請問是在求刑我先生什麼鳥事？扁帽工廠不是阿扁的？ 小英商號不是小英的？ 賴桑小舖不是賴清德的？幹XX！」

陳佩琪今日再度發文表示：「扁帽工廠不是阿扁的？ 小英商號不是小英的？ 賴桑小舖不是賴清德的？木可就是柯文哲的？為何他們都沒事而我們卻要被抓去關？」針對昨日蔡英文辦公室回應「募款支用與申報均嚴遵法規」，她說，要感謝小英團隊這麼晚還出來回應，但她不是質疑政治獻金申報的流程，而是在意「開一間賣小物的公司、賣東西賺來的錢若是政治獻金，為何他們沒申報都沒事，就只有我們被苛高刑期？」

陳佩琪也說，昨天其實只想請小英總統幫幫忙，把「小英商號」的收入和支出明細PO出來讓他們參考，有參考申報範本就好辦事，因 「木可」錢都還在裡面，「我們也趕快來申報一下，讓先生免被抓去關。」

陳佩琪發文批評北檢，其中一句話寫「我們錢還在木可公司內，全被沒入」。（左資料照，右取自陳佩琪臉書，本報合成。）

陳佩琪修改昨日文章，在文中罕見爆粗口怒嗆網友「幹XX」。（圖截取自陳佩琪臉書）

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