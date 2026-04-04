15年前幫拍廣告小女孩長大了！ 與林佳龍溫馨重逢畫面曝光

外交部長林佳龍於今（4）日兒童節在臉書分享了一段跨越 15 年的溫馨緣分。（取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍於今（4）日兒童節在臉書分享了一段跨越 15 年的溫馨緣分。林佳龍貼出兩張照片，一張是 2011 年他參選立委時的宣傳海報，另一張則是與海報中「小女孩」的最新合照。當年的稚氣童星如今已是亭亭玉立的大學生，兩人更在聚會現場大玩「時空復刻」，重現經典的傾聽動作。

林佳龍今日在臉書發文表示，2011 年底他首度參選台中市立委，當時資源有限，為了傳達「用心傾聽」的訴求，特別商請友人的女兒「魚魚」跨刀助陣。林佳龍笑稱，當時為了讓小小年紀的魚魚點頭答應拍攝，他與家長還特地開出「拍完帶你去吃麥當勞」的誘人條件，這才順利捕捉到小女孩對著他耳朵講悄悄話的純真畫面。

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時隔 15 年，林佳龍在近日的一次聚會中，一眼就認出了當年的小搭檔。林佳龍感性表示：「當時入鏡的小女孩，如今已經亭亭玉立，是個眼神中充滿自信的大學生了。」而「魚魚」也依然記得小時候曾和「佳龍叔叔」一起拍宣傳照的趣事。

難得重逢，兩人也在餐廳現場合照，刻意模仿當年海報的姿勢：女孩手遮嘴角、傾身耳語，林佳龍則露出笑容傾聽。這組「對比照」上傳後引發網友熱烈討論，紛紛留言：「好棒喔」、「好溫馨的畫面」、「時間不等人，溫馨的相遇」、「好有愛」。

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