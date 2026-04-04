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    首頁 > 政治

    賴清德出席大天后宮春祭 祈願國泰民安

    2026/04/04 11:14 記者洪瑞琴／台南報導
    總統賴清德（左4）今日在台南市長黃偉哲（左5）、南市立委陳亭妃、賴惠員等人陪同下參加大天后宮春祭祈福典禮。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德（左4）今日在台南市長黃偉哲（左5）、南市立委陳亭妃、賴惠員等人陪同下參加大天后宮春祭祈福典禮。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德今（4）日上午出席位於台南的祀典大天后宮「丙午年春祭釋奠祈福大典暨揭匾大典」，依循古禮向天上聖母致祭祈福，祈願國泰民安、風調雨順，也為地方與國家祈福。

    賴清德表示，台南是台灣歷史文化的重要城市，宗教信仰更是凝聚民心的重要力量。祀典大天后宮是台南最具代表性的媽祖廟之一，也是台灣唯一被列入官方「祀典」的媽祖廟，具有重要的宗教與歷史地位，祀典大天后宮不僅是地方信仰中心，也承載著深厚的文化資產與歷史記憶。透過春祭典禮，不僅延續傳統禮俗，也讓更多人了解台灣宗教文化的深厚底蘊。

    祀典大天后宮為全台歷史最悠久的媽祖廟之一，每逢春祭皆依循傳統禮制舉辦釋奠祈福大典，象徵敬天祈福、傳承信仰文化。今日春祭儀式在鐘鼓齊鳴中揭開序幕，依古禮進行迎神、獻禮、讀祝等祭儀，總統賴清德依序上香行禮，向天上聖母表達敬意。

    祈福典禮僅廟界代表與祭儀人員參與，未對外開放。賴清德參加祭典後，與廟方人員合影後，大約11點半離開，也為對外公開發言。（12:28更新）

    總統賴清德致詞。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德致詞。（記者洪瑞琴攝）

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