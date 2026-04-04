鍾小平告發京華城案成藍白合破口？許甫：他個人不能代表藍白合

民眾黨台北市議員參選人許甫。（記者甘孟霖攝）

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案被判17年重刑，而本案「吹哨者」國民黨籍台北市議員鍾小平也讚法官守住法律公平性，引發白營基層不滿，稱鍾破壞「藍白合」。民眾黨籍台北市議員參選人許甫今說，藍白合作是大方向，但鍾小平並不能代表「藍白合」這件事。

許甫先前受訪曾說，鍾小平只是在蹭這一案，根本不是吹哨者，還說希望鍾小平年底選舉過後就不是台北市議員。許甫今掃台北市福德市場前受訪說，他只是代表民眾黨諸多支持者以及社會大眾喊出心聲希望鍾小平落馬，而如果鍾小平的表現能夠說服選民，他也予以尊重；不過，他強調，鍾小平個人並不能代表「藍白合」這件事，相信很多藍白選民看到鍾小平，都不會認為鍾是藍白合的風向跟指標。

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年底大選藍白合作考驗雙方智慧，但雙方貼近也讓多席次選舉的議員參選人感到焦慮。許甫說，藍白合本就是大方向，但多席次選舉就是兄弟登山、各自努力，彼此是良性競爭的關係，拿出最好表現爭取選民支持。

許甫表示，在政壇中他有許多藍營好友，包含國民黨籍立委徐巧芯、葉元之、王鴻薇等人都是，大家平常往來都很正常，而在選舉過程中，各自有各自的政黨，但現在雙方屬於合作方向下，要有站台、互動，都會尊重政黨內部的機制以及兩黨間的協議，相信在選舉中每個人有不同的視角跟觀點，都會有焦慮、緊張，這他都尊重，還是要自己努力並適時排解壓力，這是最重要的。

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