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    首頁 > 政治

    萬美玲子登記選議員 網列黑歷史律師補刀：做人失敗

    2026/04/04 12:07 即時新聞／綜合報導
    立委萬美玲。（資料照）

    立委萬美玲。（資料照）

    國民黨桃園立委萬美玲傳出已安排兒子佀廣洋完成登記，準備角逐2026年桃園市議員，正式接棒母親的政壇衣缽。不過參選消息曝光後掀起網友議論，有網友接連爆料佀廣洋的「黑歷史」，律師林智群也發文開酸「凡走過必留下痕跡」。對此，萬美玲辦公室駁斥，相關指控皆來自假帳號，且內容為謠言。

    林智群今轉發一名網友3月29日於Threads貼文，該則貼文提及：一路看著佀廣洋從國中、高中到大學，認為他是「大家值得學習的榜樣」，儘管高中模擬考分雖然都非常的不好，卻能在短短幾個月內「進步快20級分」，直言若他當選，「一定會對桃園的教育帶來很大幫助」，酸度爆表的貼文釣出不少同校校友留言，甚至有人自稱其同學，爆料「跟他同校幾年，他媽就介入幾年」，一名女網友嘆「身為前女友好想說點什麼但我會不會有生命安全問題」，更有疑似霸凌同學事件。

    針對這波爆料潮，林智群今日在臉書發文直指，姓氏「佀」那麼特別，不管是做好事或壞事，大家都很容易記住的。他認為「凡走過必留下痕跡」，一個人能讓同學、前女友、車禍當事人甚至外送員都出來爆料，形容是「做人失敗」。

    據《民事新聞網》報導提及，萬美玲辦公室主任洪慧迪表示，這些帳號「一看就是假帳號」，相關指控「純屬謠言」，無需特別回應。

    萬美玲的兒子佀廣洋。（圖擷自「佀廣洋」臉書粉專）

    萬美玲的兒子佀廣洋。（圖擷自「佀廣洋」臉書粉專）

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